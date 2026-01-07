0 800 307 555
На экспорте ІТ-услуг Украина ежемесячно зарабатывает полмиллиарда долларов

По итогам 11 месяцев 2025 года ІТ -экспорт остается одним из ключевых источников валютной выручки для Украины, стабильно принося экономике сотни миллионов долларов ежемесячно.
Об этом сообщает Опендатабот.
  • В среднем экспорт ІТ-услуг в 2025 году приносил Украине около 543 млн долларов ежемесячно.
  • Для сравнения, в 2022 году этот показатель составил около 612 млн. долларов в месяц, что подчеркивает постепенное, но медленное восстановление отрасли.
По данным НБУ, за январь-ноябрь ІТ-сектор обеспечил 5,97 млрд долларов экспортной выручки. Это на 2,4% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Однако показатель все еще недотягивает до довоенных максимумов: он примерно на 3% ниже уровня 2021 года и почти на 10% меньше, чем в рекордном 2022-м.
В настоящее время ІТ-услуги формируют 42% всего экспорта услуг Украины. Если же брать общий экспорт страны вместе с товарами и услугами, то доля ІТ составляет около 12%.
В то же время, общий экспорт услуг за год сократился на 9% — до 14,33 млрд долларов. Совокупный экспорт товаров и услуг также уменьшился — на 5%, до 49,21 млрд. долларов, что делает стабильные ежемесячные поступления от ІТ-экспорта особенно важными для экономики.
Ранее мы сообщали, что в 2025 году, как и в предыдущие годы, Grammarly (part of Superhuman) удерживает позицию самого желанного работодателя среди украинских айтишников.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
