Сокращения в ІТ: могут ли уволить «одним днем» и как действовать в случае внезапного расторжения контракта

Сокращения в ІТ: могут ли уволить «одним днем» и как действовать в случае внезапного расторжения контракта

По данным сервиса Layoffs. fyi, который отслеживает увольнения в мире, в 2025 году более 122 тыс. ІТ-работников лишились работы в 257 компаниях.

Согласно опросу DOU, за первое полугодие 2025 года 19% айтишников уволили с работы за последний год. Редакция DOU обратилась к юристам и Министерству цифровой трансформации за разъяснением законодательных особенностей расторжения сотрудничества в разных форматах. Finance.ua передает главные тезисы.

Как отличается увольнение на гиг-контракте, ФЛП и трудовом договоре

В каждом случае действуют разные правила, гарантии и уровень защиты.

Гиг-контракт — это гражданско-правовое соглашение, поэтому его прекращение происходит в соответствии с условиями, определенными в самом договоре. В то же время, закон предусматривает отдельную гарантию: в случае нарушения сроков уведомления или прекращения сотрудничества «одним днем» компания обязана выплатить компенсацию. Нормы трудового законодательства на гиг-отношения не распространяются.

Сотрудничество с ФЛП также регулируется договором между сторонами. Расторжение возможно по инициативе одной из сторон в определенный договором срок или по взаимному согласию. Компенсации выплачиваются только в том случае, если это прямо предусмотрено условиями договора. Закон не обязывает компании производить такие выплаты автоматически.

Трудовые отношения регулируются Кодексом законов о труде Украины. Он определяет основания для увольнения, сроки предупреждения, обязательные выплаты, гарантии для работника и формальные процедуры — от издания приказа до записи в трудовую книжку.

Могут ли уволить «одним днем»

Возможность увольнения «одним днем» зависит от формата сотрудничества.

По трудовому договору такое увольнение допускается только в исключительных случаях, в частности, за грубые дисциплинарные нарушения. Для трудового договора основания должны быть прямо определены в договоре.

В случае гиг-контракта закон разрешает прекращать сотрудничество день в день, но при выплате компенсации. Она составляет не менее месячного вознаграждения или вознаграждение за три дня, если сотрудничество продолжалось менее трех месяцев.

Для ФЛП аналогичные гарантии возможны только по условиям договора.

Какие компенсации должны выплатить

В случае внезапного расторжения гиг-контракта специалист имеет право на компенсацию в размере не менее месячной зарплаты, а также на выплату за неиспользованные оплачиваемые перерывы.

При досрочном прекращении контракта, компания должна полностью рассчитаться за выполненные услуги.

Размер компенсации должен быть не меньше зарплаты за месяц.

Куда обращаться в случае нарушений

Если специалист считает, что компания нарушила условия увольнения, рекомендуется письменно обратиться к работодателю с описанием ситуации и требованием урегулировать спор. Если договориться не удается, следующий шаг — обращение в суд для защиты своих прав.

Что делать после сообщения о прекращении сотрудничества

В день получения уведомления о расторжении сотрудничества в Минцифры советуют внимательно проверить условия гиг-контракта или договора и сопоставить действия компании с требованиями законодательства.

В случае выявления нарушений их следует зафиксировать в письменном виде и обратиться в компанию.

При отсутствии реакции возможно обращение в суд. Судебное разбирательство может завершиться как решением в пользу специалиста по выплате компенсации, так и в пользу компании с возможностью дальнейшего обжалования.

