Президент подписал закон в защиту уволенных работников — детали

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволит украинцам сохранить свой страховой стаж в случае увольнения и последующего восстановления на работе.

Что предусматривается

Речь идет о законе «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отнесения в страховой стаж периода незаконного увольнения работника», передает 24 Канал.
Закон предусматривает, что страховой стаж за тот период, когда человек был незаконно уволен с работы, а затем восстановлен на основании решения суда, будет учитываться для расчета пенсии.
Также закон обязывает работодателей уплачивать страховые взносы за этот период.
Кроме того, в документе прописаны правила по уплате единого взноса:
  • порядок начисления единого взноса, если работнику насчитали разницу в заработке за время выполнения нижеоплачиваемой работы или среднюю заработную плату за вынужденный прогул согласно решению суда;
  • начисление единого взноса за каждый месяц вынужденного прогула в размере не менее размера минимального страхового взноса.
Отдельно определен порядок выплаты компенсации за неиспользованный ежегодный оплачиваемый отпуск.
Заметьте! Новый закон будет действовать через один месяц со дня, следующего за днем ​​его опубликования, кроме отдельных норм.

Как сейчас рассчитываается стаж для пенсии

В настоящее время в страховой стаж для назначения пенсии могут зачислить не все периоды работы человека.
С 1 января 2004 года в страховой относят только месяцы, за которые уплачены страховые взносы, пишет ПФУ.
Страховой стаж — это тот период, за который ежемесячно уплачены страховые взносы в сумме не меньше минимального страхового взноса, отмечают в фонде.
  • С 2004 года информацию об этих взносах вносят в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования.
  • В этом Реестре хранится вся информация о деятельности работника, поэтому подтверждение стажа происходит на его основе.
