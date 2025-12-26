Президент подписал закон в защиту уволенных работников — детали Сегодня 15:33 — Казна и Политика

Президент подписал закон в защиту уволенных работников — детали

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволит украинцам сохранить свой страховой стаж в случае увольнения и последующего восстановления на работе.

Что предусматривается

Речь идет о законе «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отнесения в страховой стаж периода незаконного увольнения работника», передает 24 Канал

Закон предусматривает, что страховой стаж за тот период, когда человек был незаконно уволен с работы, а затем восстановлен на основании решения суда, будет учитываться для расчета пенсии.

Также закон обязывает работодателей уплачивать страховые взносы за этот период.

Кроме того, в документе прописаны правила по уплате единого взноса:

порядок начисления единого взноса, если работнику насчитали разницу в заработке за время выполнения нижеоплачиваемой работы или среднюю заработную плату за вынужденный прогул согласно решению суда;

начисление единого взноса за каждый месяц вынужденного прогула в размере не менее размера минимального страхового взноса.

Отдельно определен порядок выплаты компенсации за неиспользованный ежегодный оплачиваемый отпуск.

Заметьте! Новый закон будет действовать через один месяц со дня, следующего за днем ​​его опубликования, кроме отдельных норм.

Как сейчас рассчитываается стаж для пенсии

В настоящее время в страховой стаж для назначения пенсии могут зачислить не все периоды работы человека.

С 1 января 2004 года в страховой относят только месяцы, за которые уплачены страховые взносы, пишет ПФУ

Страховой стаж — это тот период, за который ежемесячно уплачены страховые взносы в сумме не меньше минимального страхового взноса, отмечают в фонде.

С 2004 года информацию об этих взносах вносят в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования.

В этом Реестре хранится вся информация о деятельности работника, поэтому подтверждение стажа происходит на его основе.

