Президент подписал закон в защиту уволенных работников — детали
Президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволит украинцам сохранить свой страховой стаж в случае увольнения и последующего восстановления на работе.
Что предусматривается
Речь идет о законе «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отнесения в страховой стаж периода незаконного увольнения работника», передает 24 Канал.
Закон предусматривает, что страховой стаж за тот период, когда человек был незаконно уволен с работы, а затем восстановлен на основании решения суда, будет учитываться для расчета пенсии.
Также закон обязывает работодателей уплачивать страховые взносы за этот период.
Кроме того, в документе прописаны правила по уплате единого взноса:
- порядок начисления единого взноса, если работнику насчитали разницу в заработке за время выполнения нижеоплачиваемой работы или среднюю заработную плату за вынужденный прогул согласно решению суда;
- начисление единого взноса за каждый месяц вынужденного прогула в размере не менее размера минимального страхового взноса.
Отдельно определен порядок выплаты компенсации за неиспользованный ежегодный оплачиваемый отпуск.
Заметьте! Новый закон будет действовать через один месяц со дня, следующего за днем его опубликования, кроме отдельных норм.
Как сейчас рассчитываается стаж для пенсии
В настоящее время в страховой стаж для назначения пенсии могут зачислить не все периоды работы человека.
С 1 января 2004 года в страховой относят только месяцы, за которые уплачены страховые взносы, пишет ПФУ.
Страховой стаж — это тот период, за который ежемесячно уплачены страховые взносы в сумме не меньше минимального страхового взноса, отмечают в фонде.
- С 2004 года информацию об этих взносах вносят в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования.
- В этом Реестре хранится вся информация о деятельности работника, поэтому подтверждение стажа происходит на его основе.
Поделиться новостью
Также по теме
Президент подписал закон в защиту уволенных работников — детали
Бюджет Киева потерял более 1,2 млрд грн из-за неуплаты паевых и инвестиционных взносов
Установление ФЛП платежных терминалов: что предлагает Минэкономики
Сколько нужно денег на восстановление Каховской дамбы
Долговые выплаты Украины превысят 1 трлн грн ежегодно в 2026—2028 годах
Более 40% предприятий не увидели эффекта программы «Национального кешбэка»