В январе государственный долг Украины увеличился. Минфин объяснил причины Сегодня 09:01 — Казна и Политика

В январе объем государственного и гарантированного государством долга вырос на 169,92 млрд грн. (1,67 млрд долларов США).

По состоянию на 31 января 2026 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 9 212,6 млрд грн, или 215 млрд долларов США.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Структура долга

В общей структуре:

государственный внешний долг — 6 941,1 млрд грн (75,34%), или 162 млрд долларов США;

государственный внутренний долг — 1 992,65 млрд грн (21,63%), или 46,5 млрд долларов США;

гарантированный государством долг — 278,84 млрд грн (3,03%), или 6,51 млрд долларов США.

Причины роста

В Минфине пояснили, что рост был обусловлен прежде всего повышением государственного внешнего долга вследствие поступления льготного финансирования от международных партнеров в рамках механизма ERA, а также переоценкой валютных обязательств из-за изменения обменных курсов по состоянию на конец месяца по сравнению с предыдущим периодом.

В то же время, обслуживание и погашение обязательств, привлеченных в рамках механизма ERA, предполагается осуществлять за счет будущих доходов от замороженных российских активов.

Динамика гарантированного долга

В январе гарантированный государством долг вырос на 2,16 млрд грн:

гарантированный внешний долг увеличился на 3,73 млрд грн до 216,12 млрд грн;

гарантированный внутренний долг снизился на 1,56 млрд грн до 62,73 млрд грн.

Структура кредиторов

В структуре кредиторов преобладают льготные займы, полученные от международных финансовых организаций и правительств иностранных государств — 65,9%. Доля государственных ценных бумаг, размещенных на внутреннем рынке, составляет 22,3%, на внешнем рынке — 8,9%, тогда как займы от коммерческих банков и других финансовых учреждений — около 2,8%.

В структуре кредиторов преобладают льготные займы,

Стоимость и сроки погашения

По состоянию на 31 января 2026 года средневзвешенная ставка государственного долга снизилась до 4,51% против 4,55% в декабре 2025 года и 5,0% в январе 2025 года.

Средневзвешенный срок до погашения составил 13,29 года (в декабре 2025 года — 13,37 года, в январе 2025 года — 11,6 года).

В годовом измерении долговой портфель стал дешевле и дольше по срокам погашения.

«Это уменьшает стоимость его обслуживания и снижает риск рефинансирования в среднесрочной перспективе», — отметили в министерстве.

Валютная структура

В валютной структуре долга наибольшую долю занимает евро — 45,15%. Далее следуют:

доллар США — 22,45%;

гривна — 20,71%;

специальные права заимствования (СПЗ) — 8,56%;

другие валюты (фунт стерлингов, канадский доллар, японская иена) — 3,13%.

По состоянию на конец января Министерство финансов провело 14 аукционов и привлекло в государственный бюджет 46,1 млрд грн, а также провело один switch-аукцион на 17,36 млрд грн, что позволило снизить краткосрочную нагрузку на бюджет и оптимизировать структуру внутреннего долга.

