Где хотят работать украинские айтишники — рейтинг компаний

Аналитики DOU третий раз провели исследование tech-работодателей в Украине и проанализировали, как изменилась привлекательность компаний по сравнению с предыдущими годами.

«Ключевое отличие этого года состоит в том, что почти никому не удалось улучшить свою привлекательность как работодателя за год. Это касается как сервисных компаний, так и продуктовых», — отмечают исследователи.

ТОП-25 самых желанных работодателей для айтишников в Украине

Как и в предыдущие годы, Grammarly (part of Superhuman) удерживает позицию самого желаемого работодателя среди украинских айтишников. За год показатели практически не изменились: 69% респондентов отмечают, что хотели бы здесь работать, из них 38% очень хотели бы. На эти результаты не повлияли ни сокращения в предыдущие годы, ни ребрендинг нынешней компании с новым названием.

Как и в прошлом, следующими в рейтинге идут Nvidia и mono: 36% и 34% украинских айтишников отметили, что очень хотели бы работать в этих компаниях.

После прошлогодних сокращений MacPaw среди самых желанных работодателей, хотя за год несколько потеряла позиции: в 2024 году 34% айтишников отмечали, что очень хотели бы здесь работать, тогда как в 2025 году — уже 28%.

Как и в 2023—2024 годах, в лидеры входят Ajax Systems и SoftServe с почти одинаковыми показателями: 20% и 19% айтишников отметили, что очень хотели бы там работать. Через год их позиции остались без изменений.

Чем выше уровень специалиста, тем более тщательное отношение к работодателям

Айтишники уровня Senior и выше в целом реже других специалистов отмечают компании как привлекательных работодателей. В то же время, и для этой группы самыми привлекательными остаются Grammarly и Nvidia.

Middle-специалисты несколько более благосклонны к продуктовым компаниям, в частности Uklon, «Дія», BetterMe, NovaPay и Reface.

Джуниоры, интерны и ищущие первую работу в ІТ заинтересованы почти во всех компаниях из ТОП-25 — как продуктовых, так и сервисных. В пятерку самых желанных работодателей в этой группе, кроме mono, NVIDIA и Grammarly, входят SoftServe и Genesis.

В целом с ростом опыта специалисты все более избирательно относятся к работодателям: Junior и люди без опыта в IT — наименее прихотливая группа, Senior — самая прихотливая.

Региональные предпочтения

В 2025 году Grammarly остается самым привлекательным работодателем для айтишников в Киеве. В четверку лидеров также входят mono, Nvidia и MacPaw. Кроме того, киевляне несколько чаще называют среди привлекательных работодателей продуктовые компании BetterMe, WIX, Skelar и Solidgate.

Во Львове, как и в Киеве, лидерами по доле специалистов, которые очень хотели бы здесь работать, — Grammarly, Nvidia, mono и MacPaw. В то же время среди самых привлекательных работодателей во Львове не только сервисные компании. В этом году львовские айтишники чаще стали отмечать продуктовые компании, в частности Ajax Systems, Дя и Uklon. Посреди сервисных компаний тут чаще упоминают Intellias и N-iX.

В Днепре среди продуктовых компаний чаще называли Ajax Systems, WIX, Nova Digital, Megogo и Rozetka. Среди сервисных работодателей предпочтение отдается крупным компаниям — SoftServe, GlobalLogic, Ciklum и N-iX.

Среди украинских айтишников, работающих за границей, тройка самых желаемых работодателей остается неизменной: Nvidia, Grammarly и mono. Эти компании имеют существенный отрыв от других. MacPaw, как и в Украине, занимает четвертое место, однако доля специалистов, считающих ее очень привлекательным работодателем, за границей заметно ниже. Айтишники за рубежом чаще, чем в Украине, называют привлекательными работодателями сервисные компании — в частности EPAM и Sigma Software.

Распределение по специализациям

В этом году тройка самых привлекательных работодателей среди разработчиков остается неизменной: первое место занимает Nvidia, далее с заметным отрывом идут mono и Grammarly.

Как и в прошлом году, QA остаются больше других специализации благосклонными к сервисным компаниям. Они чаще называли SoftServe, GlobalLogic, Intellias и Ciklum среди привлекательных работодателей, среди продуктовых выделяют Nova Digital.

HR, Marketing и Sales специалисты гораздо чаще других ориентируются именно на продуктовые компании. Среди самых желаемых мест работы они чаще называют Grammarly, MacPaw, BetterMe, Preply, Skelar, Дія, Reface и Solidgate. Кроме этого, Marketing&Sales специалисты несколько чаще отмечают Genesis и MegooO, а также сервисные компании N-iX и ​​Sigma Software.

Ранее мы сообщали , что медианный возраст украинского ІТ-специалиста вырос с 30 до 31 года, а медианная зарплата в этом году достигла $3000. Большинство айтишников работают в технических направлениях.

