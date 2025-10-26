Рейтинг украинских банков, где работает больше всего айтишников
В украинских банках растет количество айтишников. Сейчас в финучреждениях работает 7616 IT-специалистов, а количество технических специалистов достигло 7207 человек против 6213 в прошлом году. Банки активно развивают направления AI, Big Data и кибербезопасности, в то же время самый большой спрос наблюдается на аналитиков, тестировщиков и разработчиков.
Об этом свидетельствует ежегодный рейтинг банков Dou, в который попали 15 украинских банков.
В каких банках работает больше всего IT-специалистов
Безоговорочным лидером, как и в прошлом году, стал «ПриватБанк», где насчитывается 2395 технических специалистов — на 647 больше, чем в прошлом году.
Второе место занял «ПУМБ», в котором количество IT-специалистов выросло на 131 человека.
Тройку лидеров замыкает Райффайзен Банк, где работает на 83 айтишника меньше.
Ощадбанк и Sense Bank сохранили свои позиции в ТОП-5.
Аналитики отмечают, что в этом году «Креди Агриколь Банк» поднялся на четыре позиции, «Банк Пивденный» совершил рывок с 15-го на 7-е место.
«Укрэксимбанк» опустился с 7-й позиции на 12-ю, «ОТП Банк» и Universal Bank опустились на одну позицию, а «Банк Альянс» — на две.
Рейтинг банков по количеству айтишников:
- ПриватБанк
- ПУМБ
- Райффайзен Банк
- Ощадбанк
- Sense Bank
- Ukrsibbank BNP Paribas Group
- Банк «Пивденный»
- Креди Агриколь Банк
- ОТП Банк
- Укргазбанк
- Банк Альянс
- Укрэксимбанк
- Кредобанк
- А-банк
- Universal Bank
Банковские IТ-команды концентрируются на четырех основных направлениях:
- Разработка и поддержка цифровых продуктов — создание и улучшение сервисов для клиентов: мобильные приложения, онлайн-банкинг, платежные сервисы
и т. д.
- Инфраструктура и стабильность — поддержка серверов, дата-центров и облачных сервисов.
- Кибербезопасность — защита клиентских данных, финансовых операций и внутренних систем от кибератак.
- Инновации и автоматизация — внедрение искусственного интеллекта и Big Data, автоматизация внутренних бизнес-процессов.
Каких специалистов ищут больше всего
IТ-команды банков продолжают расширяться — в среднем каждое финансовое учреждение открывает более 10 вакансий.
Раньше спрос был преимущественно на разработчиков мобильных приложений, однако ищут и других специалистов.
Особенно возросла потребность в специалистах по искусственному интеллекту и анализу данных. Sense Bank, Ощадбанк и Ukrsibbank открыли вакансии на должности Senior Data Scientist и AI Solution Architect.
«ПриватБанк» формирует отдельные подразделения для развития ИИ, разрабатывает чат-бот с ИИ для бизнес-клиентов и внедряет внутренние AI-решения для оптимизации процессов во всех подразделениях банка.
Вторым по важности направлением остается кибербезопасность. Так, OTP Bank ищет Architect of Information and Cybersecurity, а Райффайзен Банк — Security Risk Manager.
Третье неизменное направление — поддержка основных банковских систем. Банки активно ищут бизнес-аналитиков, тестировщиков и разработчиков — Senior Full Stack Developer в «Райффайзен Банке» и Java и .NET разработчиков в «ПриватБанке».
Где работают IT-специалисты
Хотя большинство IT-команд сконцентрировано в больших городах, однако форматы работы становятся более гибкими.
Столица остается основным IT-центром, где офисы имеют большинство банков.
Кроме Киева, большие технологические центры работают во Львове, Днепре, Одессе, Харькове и Чернигове, тогда как в Виннице, Житомире, Полтаве, Черновцах, Кропивницком, Кривом Роге и Запорожье IT-отделы представлены реже.
Многие банки перешли на гибридную или удаленную работу, а из офиса работают специалисты, отвечающие за критические системы, инфраструктуру или безопасность.
В ПриватБанке часть команд работает в офисах Киева и Днепра, остальные — дистанционно. В Ukrsibbank и «ОТП Банке» преобладает удаленный формат с офлайн-встречами минимум раз в неделю.
«Ощадбанк», напротив, остается сторонником офисной работы, что объясняется повышенными требованиями к безопасности.
