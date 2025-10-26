Рейтинг украинских банков, где работает больше всего айтишников Сегодня 10:16

В украинских банках растет количество айтишников. Сейчас в финучреждениях работает 7616 IT-специалистов, а количество технических специалистов достигло 7207 человек против 6213 в прошлом году. Банки активно развивают направления AI, Big Data и кибербезопасности, в то же время самый большой спрос наблюдается на аналитиков, тестировщиков и разработчиков.

Об этом свидетельствует ежегодный рейтинг банков Dou, в который попали 15 украинских банков.

В каких банках работает больше всего IT-специалистов

Безоговорочным лидером, как и в прошлом году, стал «ПриватБанк», где насчитывается 2395 технических специалистов — на 647 больше, чем в прошлом году.

Второе место занял «ПУМБ», в котором количество IT-специалистов выросло на 131 человека.

Тройку лидеров замыкает Райффайзен Банк , где работает на 83 айтишника меньше.

Ощадбанк и Sense Bank сохранили свои позиции в ТОП-5.

Аналитики отмечают, что в этом году «Креди Агриколь Банк» поднялся на четыре позиции, «Банк Пивденный» совершил рывок с 15-го на 7-е место.

«Укрэксимбанк» опустился с 7-й позиции на 12-ю, «ОТП Банк» и Universal Bank опустились на одну позицию, а «Банк Альянс» — на две.

Рейтинг банков по количеству айтишников:

ПриватБанк ПУМБ Райффайзен Банк Ощадбанк Sense Bank Ukrsibbank BNP Paribas Group Банк «Пивденный» Креди Агриколь Банк ОТП Банк Укргазбанк Банк Альянс Укрэксимбанк Кредобанк А-банк Universal Bank

Банковские IТ-команды концентрируются на четырех основных направлениях:

Разработка и поддержка цифровых продуктов — создание и улучшение сервисов для клиентов: мобильные приложения, онлайн-банкинг, платежные сервисы и т. д.

создание и улучшение сервисов для клиентов: мобильные приложения, онлайн-банкинг, платежные сервисы Инфраструктура и стабильность — поддержка серверов, дата-центров и облачных сервисов.

— поддержка серверов, дата-центров и облачных сервисов. Кибербезопасность — защита клиентских данных, финансовых операций и внутренних систем от кибератак.

— защита клиентских данных, финансовых операций и внутренних систем от кибератак. Инновации и автоматизация — внедрение искусственного интеллекта и Big Data, автоматизация внутренних бизнес-процессов.

Каких специалистов ищут больше всего

IТ-команды банков продолжают расширяться — в среднем каждое финансовое учреждение открывает более 10 вакансий.

Раньше спрос был преимущественно на разработчиков мобильных приложений, однако ищут и других специалистов.

Особенно возросла потребность в специалистах по искусственному интеллекту и анализу данных. Sense Bank, Ощадбанк и Ukrsibbank открыли вакансии на должности Senior Data Scientist и AI Solution Architect.

«ПриватБанк» формирует отдельные подразделения для развития ИИ, разрабатывает чат-бот с ИИ для бизнес-клиентов и внедряет внутренние AI-решения для оптимизации процессов во всех подразделениях банка.

Вторым по важности направлением остается кибербезопасность. Так, OTP Bank ищет Architect of Information and Cybersecurity, а Райффайзен Банк — Security Risk Manager.

Третье неизменное направление — поддержка основных банковских систем. Банки активно ищут бизнес-аналитиков, тестировщиков и разработчиков — Senior Full Stack Developer в «Райффайзен Банке» и Java и .NET разработчиков в «ПриватБанке».

Где работают IT-специалисты

Хотя большинство IT-команд сконцентрировано в больших городах, однако форматы работы становятся более гибкими.

Столица остается основным IT-центром, где офисы имеют большинство банков.

Кроме Киева, большие технологические центры работают во Львове, Днепре, Одессе, Харькове и Чернигове, тогда как в Виннице, Житомире, Полтаве, Черновцах, Кропивницком, Кривом Роге и Запорожье IT-отделы представлены реже.

Многие банки перешли на гибридную или удаленную работу, а из офиса работают специалисты, отвечающие за критические системы, инфраструктуру или безопасность.

ПриватБанке часть команд работает в офисах Киева и Днепра, остальные — дистанционно. В Ukrsibbank и «ОТП Банке» преобладает удаленный формат с офлайн-встречами минимум раз в неделю.

«Ощадбанк», напротив, остается сторонником офисной работы, что объясняется повышенными требованиями к безопасности.

