0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рейтинг украинских банков, где работает больше всего айтишников

54
Рейтинг украинских банков, где работает больше всего айтишников
Рейтинг украинских банков, где работает больше всего айтишников
В украинских банках растет количество айтишников. Сейчас в финучреждениях работает 7616 IT-специалистов, а количество технических специалистов достигло 7207 человек против 6213 в прошлом году. Банки активно развивают направления AI, Big Data и кибербезопасности, в то же время самый большой спрос наблюдается на аналитиков, тестировщиков и разработчиков.
Об этом свидетельствует ежегодный рейтинг банков Dou, в который попали 15 украинских банков.

В каких банках работает больше всего IT-специалистов

Безоговорочным лидером, как и в прошлом году, стал «ПриватБанк», где насчитывается 2395 технических специалистов — на 647 больше, чем в прошлом году.
Читайте также
Второе место занял «ПУМБ», в котором количество IT-специалистов выросло на 131 человека.
Тройку лидеров замыкает Райффайзен Банк, где работает на 83 айтишника меньше.
Ощадбанк и Sense Bank сохранили свои позиции в ТОП-5.
Аналитики отмечают, что в этом году «Креди Агриколь Банк» поднялся на четыре позиции, «Банк Пивденный» совершил рывок с 15-го на 7-е место.
Читайте также
«Укрэксимбанк» опустился с 7-й позиции на 12-ю, «ОТП Банк» и Universal Bank опустились на одну позицию, а «Банк Альянс» — на две.
Рейтинг банков по количеству айтишников:
  1. ПриватБанк
  2. ПУМБ
  3. Райффайзен Банк
  4. Ощадбанк
  5. Sense Bank
  6. Ukrsibbank BNP Paribas Group
  7. Банк «Пивденный»
  8. Креди Агриколь Банк
  9. ОТП Банк
  10. Укргазбанк
  11. Банк Альянс
  12. Укрэксимбанк
  13. Кредобанк
  14. А-банк
  15. Universal Bank
Банковские IТ-команды концентрируются на четырех основных направлениях:
  • Разработка и поддержка цифровых продуктов — создание и улучшение сервисов для клиентов: мобильные приложения, онлайн-банкинг, платежные сервисы и т. д.
  • Инфраструктура и стабильность — поддержка серверов, дата-центров и облачных сервисов.
  • Кибербезопасность — защита клиентских данных, финансовых операций и внутренних систем от кибератак.
  • Инновации и автоматизация — внедрение искусственного интеллекта и Big Data, автоматизация внутренних бизнес-процессов.

Каких специалистов ищут больше всего

IТ-команды банков продолжают расширяться — в среднем каждое финансовое учреждение открывает более 10 вакансий.
Раньше спрос был преимущественно на разработчиков мобильных приложений, однако ищут и других специалистов.
Особенно возросла потребность в специалистах по искусственному интеллекту и анализу данных. Sense Bank, Ощадбанк и Ukrsibbank открыли вакансии на должности Senior Data Scientist и AI Solution Architect.
Читайте также
«ПриватБанк» формирует отдельные подразделения для развития ИИ, разрабатывает чат-бот с ИИ для бизнес-клиентов и внедряет внутренние AI-решения для оптимизации процессов во всех подразделениях банка.
Вторым по важности направлением остается кибербезопасность. Так, OTP Bank ищет Architect of Information and Cybersecurity, а Райффайзен Банк — Security Risk Manager.
Третье неизменное направление — поддержка основных банковских систем. Банки активно ищут бизнес-аналитиков, тестировщиков и разработчиков — Senior Full Stack Developer в «Райффайзен Банке» и Java и .NET разработчиков в «ПриватБанке».

Где работают IT-специалисты

Хотя большинство IT-команд сконцентрировано в больших городах, однако форматы работы становятся более гибкими.
Столица остается основным IT-центром, где офисы имеют большинство банков.
Читайте также
Кроме Киева, большие технологические центры работают во Львове, Днепре, Одессе, Харькове и Чернигове, тогда как в Виннице, Житомире, Полтаве, Черновцах, Кропивницком, Кривом Роге и Запорожье IT-отделы представлены реже.
Многие банки перешли на гибридную или удаленную работу, а из офиса работают специалисты, отвечающие за критические системы, инфраструктуру или безопасность.
В ПриватБанке часть команд работает в офисах Киева и Днепра, остальные — дистанционно. В Ukrsibbank и «ОТП Банке» преобладает удаленный формат с офлайн-встречами минимум раз в неделю.
«Ощадбанк», напротив, остается сторонником офисной работы, что объясняется повышенными требованиями к безопасности.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems