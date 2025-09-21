Современный украинский айтишник: сколько зарабатывает, где работает и куда инвестирует
Медианный возраст украинского ІТ-специалиста вырос с 30 до 31 года, а почти все айтишники (97%) имеют высшее образование или учились в университете. Заработки тоже растут: медианная зарплата в этом году достигла $3000. Большинство айтишников работают в технических направлениях.
Dou опросил 13607 респондентов (как в Украине, так и за рубежом) и сформировал детальный портрет украинского IT-специалиста.
Какие зарплаты и инвестиции
Как свидетельствует исследование, медиальная зарплата по сравнению с прошлым годом выросла с $2900 до $3000.
Больше всего зарабатывают специалисты в возрасте 43−50 лет — около $4500. При этом только 24% получают денежные бонусы.
В то же время 60% айтишников ответили, что удовлетворены финансовым положением и тратят меньше, чем зарабатывают.
Самые популярные направления инвестиций:
- донаты для ВСУ — 41%;
- здоровье, спорт, психотерапевт — 35%;
- самообразование — 28%.
Финансовые инструменты (депозиты и ценные бумаги) используют 30% айтишников, а криптовалюту — 15%.
Только 9% считают инвестицию в однокомнатную квартиру возле метро в Киеве хорошей идеей.
Где и кем работают айтишники
Отмечается, что 88% специалистов работают в технических областях, а доля нетехнических специалистов выросла до 12% по сравнению с 10% в прошлом году.
Наибольшими группами остаются разработчики (44%) и тестировщики (17%). В то же время джунов и мидлов стало меньше — 44% против 47% в 2024 году.
Большинство украинских айтишников сосредоточены в крупных и средних компаниях, преимущественно в финтехе и e-commerce.
Относительно формы трудоустройства 57% работают как ФЛП, но этот показатель постепенно снижается. Зато доля оформления через «Дія Сіті» выросла с 12% до 19%.
Попасть в ІТ становится все труднее, ведь увеличивается доля опытных специалистов.
В частности, 31% специалистов работают в IT 3−5 лет, 27% специалистов имеют дополнительную занятость, а 58% до этого работали в совершенно иной сфере.
Сколько часов тратят на работу
По данным опроса, 68% работают удаленно. Однако, несмотря на «гибкость» работы, более половины респондентов работают 35−45 часов в неделю.
Чаще перерабатывают лиды и руководители, а также специалисты стартапов. Хотя 62% признаются, что получают компенсацию за овертаймы.
Несмотря на увеличенную нагрузку, большинство довольны work-life balance. Стресс испытывают только 25% из-за работы, а больше всего из-за неопределенности будущего страны, постоянных обстрелов, страха мобилизации и потери дохода.
Планируют ли айтишники выезд за границу
Большинство айтишников в Украине по-прежнему составляют мужчины — 71% против 29% женщин.
13% опрошенных специалистов активно планируют мигрировать. Думают об эмиграции или переезде 54% мужчин и 32% женщин. При этом 7% уже жили за границей и вернулись в Украину.
В Вооруженных силах служит около 1% опрошенных, а 17% имеют бронь: 13% через IT-компании, 4% — на другой работе, 36% имеют отсрочку по возрасту, учебе, семейным обстоятельствам
и т. д.
