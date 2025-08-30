Почти половина айтишников думают о переезде в другие страны: что побуждает их уезжать — Finance.ua

Почти половина айтишников думают о переезде в другие страны: что побуждает их уезжать Сегодня 10:15

Почти половина айтишников думают о переезде в другие страны: что побуждает их уезжать

Почти половина украинских IT-специалистов (48%) задумываются над переездом за границу и столько же не планируют покидать страну. На решение о переезде влияет возраст, пол и регион проживания, тогда как уровень дохода существенной роли не играет.

Об этом свидетельствует исследование DOU.

Отмечается, что активно планируют переезд 14% айтишников, равно 14% точно не собираются никуда ехать. Еще 26% специалистов думают об эмиграции, но пока ничего не делают. А 8% хотели бы выехать за границу на время и потом вернуться.

Влияет ли возраст и пол на планы по эмиграции

По данным исследования, мужчины активнее планируют эмигрировать (16% против 5%). 14% женщин уже вернулись из-за границы (среди мужчин — 3%).

На решение мужчин о выезде также оказывает влияние наличие бронирования или отсрочки от службы. Те, у кого их нет, чаще думают о переезде или активно планируют его против тех, у кого есть.

Меньше всего думают об эмиграции те, кто уже отслужил — 31%.

Больше стремятся уехать молодые специалисты до 25 лет — 53% против 45% среди айтишников старше 30 лет. Они также чаще рассматривают вариант временного переезда с последующим возвращением.

Регион проживания влияет на решение

Самая высокая часть активно готовящихся к эмиграции наблюдается в городах Востока и Юга (Днепр, Одесса, Николаев, Сумы). В то же время на Западе страны их количество не превышает 12%.

Планируют ли айтишники возвращаться из-за рубежа

Среди уже уехавших 20% хотят вернуться, 42% еще не определились, 37% не планируют.

Доля тех, кто планирует вернуться, несколько выше среди специалистов, которые тратят больше, чем зарабатывают (24% против 20% среди тех, кому хватает средств). Те, кто зарабатывает больше, чем тратит, чаще планируют остаться за границей (39% против 35% среди остальных айтишников).

Чаще готовы вернуться те, кто живет в Венгрии, Хорватии и Румынии. Реже — украинцы из Канады, США, Кипра и Германии.

Почему хотят эмигрировать:

война и поиск безопасного места (65−67%);

страх мобилизации (55−65%);

недоверие к власти (56−69%).

Молодежь до 25 лет чаще айтишников постарше хочет переезжать из-за интереса к другим странам и культурам (52%), а также ради лучших профессиональных возможностей (39%), более высокого уровня жизни, соцгарантий и лучшей инфраструктуры (35%), а также более высоких зарплат (34%).

В то же время остаются дома преимущественно из-за семьи (68%) и веры в будущее Украины (65%). Среди тех, кто планирует возвращаться из-за границы, большинство скучают по языку, культуре и привычной среде (72%).

