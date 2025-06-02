Каждый седьмой айтишник ищет работу более полугода — исследование DOU Сегодня 08:03 — Личные финансы

Каждый седьмой айтишник ищет работу более полугода — исследование DOU

Каждый седьмой айтишник тратит на поиск работы более шести месяцев. Среди ищущих работу за последний год нашли ее только 54,5%.

Об этом свидетельствует новый опрос DOU, проведенный среди более 4 тыс. ІТ-специалистов.

Продолжительность поиска работы:

28,1% удалось трудоустроиться менее чем за месяц;

12,8% потратить на это 2 месяца;

26,7% нашли работу за 2−3 месяца;

17,7% за 4−6 месяцев;

14,1% пришлось потратить более полугода на поиск работы.

Графики: DOU

Каждый пятый ІТ-специалист из опрошенных (22,9%) отправлял резюме в более чем 50 компаний в поисках работы. Подавали резюме в 5 компаний 12,5%, в 10 — 15%, в 50 — 22,5%. И только 7,5% не подали ни одного резюме.

Самый распространенный опыт работы среди ищущих работу от 3 до 6 месяцев (26,7%), а 28,1% работали до 1 месяца.

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Среди всех опрошенных 33,6% проходили собеседование с рекрутерами разных компаний несколько раз в месяц. У 46,7% собеседование проходило раз в месяц или реже. И у 19,7% не было никаких собеседований.

Среди проходивших собеседования 44,8% проходили live-coding интервью. Тестовые задания делали 58,3% искателей работы в ІТ.

Графики: DOU

Напомним, по данным Dou, поиск работы для тех, кто только планирует «войти в ІТ», еще сложнее, чем у нынешних айтишников, хотя и им нелегко. 64% ищущих первую работу в ІТ уже потратили на это более двух месяцев, а 22% людей ищут работу больше года. 76% ищут работу в ІТ из-за заинтересованности сферой и технологиями. Это основная причина как для студентов/выпускников, так и для свитчеров, и не зависит от направления образования поисковика.

Большинство ищущих первую работу в ІТ — свитчеры. 64% работают или раньше работали в другой сфере. В 2023 году их количество достигало 80%. Большинство айтишников планируют быть разработчиками (42%). На второе место вышли аналитики — по этой специализации хотели бы работать 12%. В 2023 году по этому направлению планировали работать всего 4%.

Speka По материалам:

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