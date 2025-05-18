Какие айтишники сейчас больше всего нужны в армии — Finance.ua

Какие айтишники сейчас больше всего нужны в армии Сегодня 18:08

Какие айтишники сейчас больше всего нужны в армии

В «Резерв+» и на платформе Lobby X по состоянию на середину мая есть 201 открытая IT-вакансия для Сил обороны Украины. В конце марта была 161 позиция.

Об этом DOU сообщили в Lobby X, платформе по трудоустройству и рекрутинговом агентстве, которое сотрудничает с Минобороны.

Читайте также Айтишники снижают свои зарплатные ожидания

В среднем на одну IT-позицию претендуют 9 кандидатов. Это чуть более низкий показатель по сравнению с предыдущими месяцами.

Какие вакансии наиболее популярны

Наиболее популярной вакансией являются специалисты по информационной безопасности.

Также много запросов на системных администраторов, специалистов по кибербезопасности и специалистов по БПЛА.

Читайте также Более половины айтишников боятся потерять работу

Кроме этого есть вакансии, связанные с искусственным интеллектом, FPGA, embedded-разработкой, программированием и т. д.

Больше всего вакансий открывают боевые подразделения, формирующие армейские корпуса, в частности, 3-я отдельная штурмовая бригада, «Хартия» и «Азов».

Далее следуют структурные подразделения Сил Обороны — Министерство обороны и другие специализированные подразделения.

Dou По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.