Более половины айтишников боятся потерять работу — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Более половины айтишников боятся потерять работу

Личные финансы
1
Более половины айтишников боятся потерять работу
Более половины айтишников боятся потерять работу
52% айтишников в Украине и 57% украинских айтишников за границей боятся потерять работу.
Об этом свидетельствуют результаты исследования DOU.
Два года назад возможной потерей работы были обеспокоены 48% айтишников в Украине и 45% за границей.
Технические специалисты немного более пессимистичны, чем нетехнические: 53% из них боятся потери работы против 50% нетехнических.
Инфографика: DOU
Инфографика: DOU
В Украине наиболее оптимистично настроены Data Scientists/Data/ML/AI Engineers и Leadership (CEO, CTO, founder, COO, Director/VP/Head of Engineering, R&D, Innovation и др.) — более 40% из них ответили, что не боятся потерять работу.
Больше других волнуются тестировщики, дизайнеры (Graphic/Video/2D/3D), специалисты поддержки, SysAdmin/Infrastructure Engineers — более 55% боятся потерять работу.
Читайте также
За рубежом, как и в Украине, наиболее оптимистичны в отношении работы Data Scientists/Data/ML/AI Engineers (42% не боятся потерять работу), а более всего обеспокоены тестировщики и менеджеры проектов/продуктов (более 60% боятся потерять работу).
Инфографика: DOU
Инфографика: DOU
В целом, украинские айтишники не ожидают роста ІТ-рынка в 2025 году: чаще всего они считают, что все останется как сейчас (34%). Или что ситуация будет постепенно становиться хуже (32%). Только 19% рассчитывают на рост.
Айтишники за рубежом менее оптимистичны: 41% из них ожидают ухудшения ситуации и только 15% улучшения.
Нетехнические специалисты несколько более оптимистичны, чем технические. Наиболее пессимистично настроены технические специалисты за рубежом — 43% из них считают, что ситуация станет хуже в 2025 году.
Читайте также
Среди пессимистов также Leadership (CEO, CTO, founder, COO, Director/VP/Head of Engineering, R&D, Innovation и др.) — 49% из них считают, что в 2025 году будет ухудшаться ситуация в ІТ.
Наиболее оптимистично настроены те, кто ищет первую работу в ІТ, но и среди них всего 28% считают, что ситуация станет лучше в течение этого года.
Несмотря на ухудшение настроений айтишников по сравнению с 2023 годом, рекрутеры более активны, чем два года назад. Осенью 2023 года всегоо 51% айтишников сказали, что получали сообщения от рекрутеров, сейчас таких — 80%.

Готовы ли айтишники уйти из ІТ

38% айтишников и 37% тех, кто ищет первую работу в ІТ, не готовы рассматривать другую сферу работы.
На готовность сменить сферу деятельности влияет оптимизм относительно будущего: ожидающие улучшений в 2025 году реже говорят о готовности уйти с ІТ, чем те, кто считает, что ситуация будет ухудшаться.
Читайте также
29% айтишников согласились бы сменить сферу, если бы им предложили лучше условия работы, а 21% — если бы долго не могли найти работу в ІТ («столь долго ища работу, человек выгорел, и дальше желание работать в ІТ только уменьшается»).
В то же время 21% айтишников отметили, что хотели бы поработать в другой интересное им сфере. Чаще такие интересы есть у нетехнических специалистов (29% из них имеют такое желание против 20% технических специалистов).
Инфографика: DOU
Инфографика: DOU
Сеньоры и лиды чаще говорят о переходе в другую интересующую их сферу, чем мидлы и джуны (23% против 19%).
Напомним, больше всего украинских айтишников живет в Европе — 92%. Еще 3% - в США или Канаде. В частности:
  • большинство из них живут в Польше — 39%;
  • Испания по количеству украинских ІТ-специалистов занимает второе место, далее Германия — 10% и 5% соответственно;
  • в Румынии тоже 5%;
  • Португалии и Болгарии — по 4%;
  • по 3% переехали в Чехию и Словакию.
Самая большая группа айтишников в Украине — специалисты, которые зарабатывают $1000−2000 в месяц. Таких почти четверть. Около 50% работающих в Украине IT-специалистов получают до $3000. Более $6000 зарабатывают всего 9% айтишников в Украине.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems