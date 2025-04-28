Более половины айтишников боятся потерять работу — Finance.ua

Более половины айтишников боятся потерять работу Сегодня 21:03 — Личные финансы

Более половины айтишников боятся потерять работу

52% айтишников в Украине и 57% украинских айтишников за границей боятся потерять работу.

Об этом свидетельствуют результаты исследования DOU.

Два года назад возможной потерей работы были обеспокоены 48% айтишников в Украине и 45% за границей.

Технические специалисты немного более пессимистичны, чем нетехнические: 53% из них боятся потери работы против 50% нетехнических.

Инфографика: DOU

В Украине наиболее оптимистично настроены Data Scientists/Data/ML/AI Engineers и Leadership (CEO, CTO, founder, COO, Director/VP/Head of Engineering, R&D, Innovation и др.) — более 40% из них ответили, что не боятся потерять работу.

Больше других волнуются тестировщики, дизайнеры (Graphic/Video/2D/3D), специалисты поддержки, SysAdmin/Infrastructure Engineers — более 55% боятся потерять работу.

За рубежом, как и в Украине, наиболее оптимистичны в отношении работы Data Scientists/Data/ML/AI Engineers (42% не боятся потерять работу), а более всего обеспокоены тестировщики и менеджеры проектов/продуктов (более 60% боятся потерять работу).

Инфографика: DOU

В целом, украинские айтишники не ожидают роста ІТ-рынка в 2025 году: чаще всего они считают, что все останется как сейчас (34%). Или что ситуация будет постепенно становиться хуже (32%). Только 19% рассчитывают на рост.

Айтишники за рубежом менее оптимистичны: 41% из них ожидают ухудшения ситуации и только 15% улучшения.

Нетехнические специалисты несколько более оптимистичны, чем технические. Наиболее пессимистично настроены технические специалисты за рубежом — 43% из них считают, что ситуация станет хуже в 2025 году.

Среди пессимистов также Leadership (CEO, CTO, founder, COO, Director/VP/Head of Engineering, R&D, Innovation и др.) — 49% из них считают, что в 2025 году будет ухудшаться ситуация в ІТ.

Наиболее оптимистично настроены те, кто ищет первую работу в ІТ, но и среди них всего 28% считают, что ситуация станет лучше в течение этого года.

Несмотря на ухудшение настроений айтишников по сравнению с 2023 годом, рекрутеры более активны, чем два года назад. Осенью 2023 года всегоо 51% айтишников сказали, что получали сообщения от рекрутеров, сейчас таких — 80%.

Готовы ли айтишники уйти из ІТ

38% айтишников и 37% тех, кто ищет первую работу в ІТ, не готовы рассматривать другую сферу работы.

На готовность сменить сферу деятельности влияет оптимизм относительно будущего: ожидающие улучшений в 2025 году реже говорят о готовности уйти с ІТ, чем те, кто считает, что ситуация будет ухудшаться.

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29% айтишников согласились бы сменить сферу, если бы им предложили лучше условия работы, а 21% — если бы долго не могли найти работу в ІТ («столь долго ища работу, человек выгорел, и дальше желание работать в ІТ только уменьшается»).

В то же время 21% айтишников отметили, что хотели бы поработать в другой интересное им сфере. Чаще такие интересы есть у нетехнических специалистов (29% из них имеют такое желание против 20% технических специалистов).

Инфографика: DOU

Сеньоры и лиды чаще говорят о переходе в другую интересующую их сферу, чем мидлы и джуны (23% против 19%).

В частности: Напомним, больше всего украинских айтишников живет в Европе — 92%. Еще 3% - в США или Канаде.

большинство из них живут в Польше — 39%;

Испания по количеству украинских ІТ-специалистов занимает второе место, далее Германия — 10% и 5% соответственно;

в Румынии тоже 5%;

Португалии и Болгарии — по 4%;

по 3% переехали в Чехию и Словакию.

Самая большая группа айтишников в Украине — специалисты, которые зарабатывают $1000−2000 в месяц. Таких почти четверть. Около 50% работающих в Украине IT-специалистов получают до $3000. Более $6000 зарабатывают всего 9% айтишников в Украине.

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