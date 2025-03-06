За десять лет количество ІТ-компаний в Украине выросло более чем на 40%. Кто зарабатывает больше всего — Finance.ua

За десять лет количество ІТ-компаний в Украине выросло более чем на 40%. Кто зарабатывает больше всего Сегодня 20:00 — Фондовый рынок

За десять лет количество ІТ-компаний в Украине выросло более чем на 40%. Кто зарабатывает больше всего

Количество IT-компаний в Украине за последнее десятилетие выросло на 41,1%.

Об этом идет речь в исследовании Ain.

Если в 2014 году в стране насчитывалось 5633 компании, то в 2024 году их стало 7977. Средний ежегодный темп прироста составил 4,5%.

Наиболее динамично рынок развивался в 2017—2019 годах, когда среднегодовой прирост достигал 14,7%. Однако пандемия COVID-19 замедлила темпы: в 2020-м количество компаний увеличилось всего на 4,6%, в 2021 году — еще на 4,6%.

Самое большое падение за все 10 лет произошло после начала полномасштабного вторжения россии: за 2022 год количество IT-компаний сократилось на 25,7%.

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В то же время восстановление началось в 2023 году, когда рынок вырос на 21,25%, однако не достиг уровня 2021 года.

График: ain.ua

По состоянию на 2024 год количество IT-компаний почти не изменилось, увеличившись всего на 0,4%. Сейчас показатели остаются ниже уровня 2019 и 2021 годов.

Доход топ-10 украинских IT-компаний

Динамика доходов топ-10 украинских IT-компаний за период 2013—2023 годов (в миллионах долларов) на основе финансовых отчетностей, представленных на аналитической платформе YouControl.

Конвертация сумм проходила по историческому курсу 31.12 в каждый соответствующий год.

График: ain.ua

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График: ain.ua

Напомним, в 2024 году у около 40% украинских специалистов IT-сферы повысилась заработная плата как внутри страны, так и за рубежом. У некоторых специалистов ежемесячные выплаты за последние полгода выросли на 300 долларов. Исследование показало, что при переходе на новую работу заработная плата чаще всего росла. Так, примерно половина тех, кто меньше года назад сменил место работы, получили повышение зарплаты.

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