Сколько зарабатывают украинские ІТ дизайнеры (инфографика) — Finance.ua
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Сколько зарабатывают украинские ІТ дизайнеры (инфографика)

Личные финансы
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Сколько зарабатывают украинские ІТ дизайнеры (инфографика)
Сколько зарабатывают украинские ІТ дизайнеры (инфографика)
Product designers остаются самыми оплачиваемыми специалистами среди дизайнеров: их медианная зарплата составляет $3000. Это также одни из самых опытных специалистов в дизайне — 62% из них работают в ІТ более 5 лет. Зарплаты других дизайнеров существенно ниже. Медиана UI/UX designers — $1650. У Graphic и Web designers медианные зарплаты почти одинаковы — $950 и $900.
Об этом свидетельствуют результаты опроса DOU.
Инфографика: DOU
Инфографика: DOU
Медианная зарплата Middle Product designers продолжает расти: за последние полгода +$300 до $2350 — это самый высокий показатель за последние 2 года. Зарплаты Senior Product дизайнеров тоже несколько выросли после падения летом.
Медиане зарплаты UI/UX designers преимущественно стабильны и не имеют существенных изменений за последние два года. По сравнению с летом 2024 года несколько выросла медианная зарплата Junior UI/UX дизайнеров — на $158 до $800 и Senior UI/UX designers — на $350 до $3200. Однако пока неясно, насколько устойчива эта тенденция.
Медианные зарплаты Graphic и Web designers снизились, прежде всего, за счет роста доли интернов и джуниоров (с 14% до 31% среди Graphic и с 18% до 29% среди Web дизайнеров).
Инфографика: DOU
Инфографика: DOU
Разброс зарплат (IQR, разница между первым и третьим квартилями) самый большой у Senior Product дизайнеров — около $2000. У Team Lead и Senior UI/UX дизайнеров похожий на Senior Product designers уровень зарплат, однако разброс меньше — около $1500.
Инфографика: DOU
Инфографика: DOU

По опыту работы

На начальных этапах карьеры зарплаты UI/UX и Graphic/Web/Motion/Generalist designers очень близки: $810 и $873 у специалистов с опытом 1−2 года и $1400 и $1485 у специалистов с опытом 3−5 лет.
UI/UX designers с опытом более 5 лет зарабатывают заметно больше, чем Graphic/Web/Motion/Generalist дизайнеры с таким же опытом: $3300 против $1800.
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Зарплаты Product designers существенно выше UI/UX и Graphic/Web/Motion/Generalist дизайнеров с таким же опытом.
Инфографика: DOU
Инфографика: DOU

По уровню английского

Product и UI/UX designers, которые оценили свой уровень как Advanced, имеют более высокие медианные зарплаты, чем те, кто знает английский хуже.
У UI/UX дизайнеров положительная связь между уровнем английского и уровнем зарплаты выражена сильнее, чем у Product designers. Это связано с тем, что большинство Product дизайнеров имеют высокий уровень английского языка и это не является дифференцирующим фактором для них.
Зарплаты Graphic/Web/Motion/Generalist designers очень мало зависят от уровня английского языка у специалиста.
Инфографика: DOU
Инфографика: DOU

По типу и размеру компаний

Продуктовые компании предлагают дизайнерам всех специализаций более высокие зарплаты, чем сервисные.
Инфографика: DOU
Инфографика: DOU
В крупнейших компаниях (с более чем 1000 сотрудников) работают более опытные дизайнеры, чем их коллеги в других компаниях. Однако чаще медианные зарплаты дизайнеров не зависят от размера компании, а зависят от направления ее работы и опыта специалиста.
Небольшие отличия в зарплатах прослеживаются только у UI/UX designers: компании с более чем 50 сотрудниками платят несколько более высокие зарплаты, чем меньшие компании. Однако в большей степени на зарплаты специалистов влияет их опыт.
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Большую часть дизайнеров составляют женщины. Среди Product designers их 51%, Graphic/Web/Motion/Generalist дизайнеров — 58%, UI/UX — 65%.
Напомним, в феврале компании опубликовали на DOU 5856 вакансий — ожидаемо меньше, чем в рекордном январе — на 589 вакансий. Однако этот показатель все равно выше, чем в любом другом месяце за последние три года. Также это на 1300 вакансий больше, чем год назад.
За полгода снизились зарплаты Junior и Middle DevOps Engineers. Зарплаты SRE и DevOps Team Lead имеют тенденцию к росту. Зарплаты сисадминов не меняются. Медианные зарплаты DevOps Engineers сейчас превышают зарплаты разработчиков: $1100 у Junior DevOps Engineers против $900 у Junior SE, $2900 у Middle DevOps Engineers против $2450 у Middle SE, $5000 у Senior DevOps Engineers против $4500 0 в Team Lead SE.
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По материалам:
Dou
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