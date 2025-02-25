75% работодателей планируют увеличивать зарплаты (исследование) — Finance.ua
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75% работодателей планируют увеличивать зарплаты (исследование)

Личные финансы
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75% работодателей планируют увеличивать зарплаты (исследование)
75% работодателей планируют увеличивать зарплаты (исследование)
Компании в Украине планируют активно нанимать новых работников. Половина (53%) планирует нанимать сотрудников по всем направлениям бизнеса. Четверть работодателей (26%) будут нанимать некоторые отдельные направления бизнеса.
Об этом говорится в исследовании «Барометр рынка труда 2024», проведенном компанией GRC.ua.
Каждая десятая компания (13%) будет набирать работников на замену уволившимся.

Зарплаты

Оптимистичные планы на 2025 год по зарплатам имеет подавляющее большинство компаний. О намерении увеличения в той или иной степени размера оплаты труда говорит две трети (75%) работодателей. Удержать зарплаты на текущем уровне планируют 17% компаний.
Почти половина (49%) прогнозирует увеличение зарплат в своей компании, планирует сделать это на 11−20%.
75% работодателей планируют увеличивать зарплаты (исследование)
Большинство компаний (66%) планируют в 2025 году выплаты бонусов и премий оставить без изменений. Четверть (28%) запланировали повышение дополнительных выплат.
Среди работодателей, кто намерен увеличить размер бонусов и премий, основная часть планирует сделать это не более чем на 20%.
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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