Средняя зарплата в Украине достигла 535 долларов: кто получает больше всего и меньше всего — Finance.ua

Средняя зарплата в Украине достигла 535 долларов: кто получает больше всего и меньше всего Сегодня 10:10 — Личные финансы

Средняя зарплата в Украине достигла 535 долларов: кто получает больше всего и меньше всего

В 2024 году средняя заработная плата в Украине достигла 21 473 грн, что на 23,1% больше по сравнению с 2023 годом. Это существенно превышает уровень инфляции в прошлом году, составлявший 6,5%.

Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев со ссылкой на Государственную службу статистики.

«Если перевести на доллары, прошлогодняя средняя зарплата в Украине была выше уровня, зафиксированного в 2021 году, перед началом полномасштабной войны. Так, в 2021 году этот показатель составлял 513,5 доллара, а в 2024 году — 534,8 доллара», — говорится.

Самые высокие зарплаты в 2024 году

В прошлом году самые высокие средние зарплаты наблюдались в следующих областях:

ІТ и телекоммуникации — около 52,5 тыс. грн;

Авиационный транспорт — 43,9 тыс. грн;

Финансовый сектор и страхование — 41,4 тыс. грн.

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«Это единственные отрасли, где средняя зарплата превышала эквивалент в 1 000 долларов. В других секторах ситуация значительно хуже», — отметил Гетманцев.

Самые низкие зарплаты в 2024 году

Самые низкие средние заработные платы были зафиксированы в следующих областях:

Культура (театры, музеи, библиотеки) — 13,1 тыс. грн;

Образование — 14,6 тыс. грн;

Здравоохранение и социальная помощь — 16,9 тыс. грн.

«Именно в этих сферах наблюдаются самые низкие темпы роста зарплат. Так, средняя зарплата медиков выросла на 14,3%, работников культуры — на 15,8%, а педагогов — на 17,3%. Зарплаты в гостинично-ресторанной сфере не превышают 15,9 тыс. грн, в почтовой сфере — всего 16,1 тыс. грн. Средняя зарплата строителей составила чуть больше 16,9 тыс. грн, а в сельском хозяйстве — 17,6 тыс. грн», — добавил нардеп.

Справка Finance.ua:

компании в Украине планируют активно нанимать новых работников. Половина (53%) планирует нанимать сотрудников по всем направлениям бизнеса. Четверть работодателей (26%) будут нанимать некоторые отдельные направления бизнеса. 75% работодателей планируют увеличивать зарплаты;

в Государственном центре занятости назвали сферы экономики, где в 2024 году ощущался самый большой дефицит работников. Там отмечают, что в 2024 году наибольший дефицит кадров в Украине был в сфере образования, там требовалось около 25 тысяч человек. На втором месте — перерабатывающая промышленность — девять тысяч вакансий. На третьем — сфера размещения и питания с тремя тысячами человек.

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