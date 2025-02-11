74% украинских бизнесов выросли и подняли зарплаты в 2024 году (инфографика) — Finance.ua
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74% украинских бизнесов выросли и подняли зарплаты в 2024 году (инфографика)

Личные финансы
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74% украинских бизнесов выросли и подняли зарплаты в 2024 году (инфографика)
74% украинских бизнесов выросли и подняли зарплаты в 2024 году (инфографика)
Несмотря на вызовы и неопределенность, украинские предприниматели продолжают работать, платить налоги, повышать зарплаты и даже масштабироваться.
Об этом говорится в аналитике Young Business Club, который провел опрос среди украинских владельцев бизнеса.
Согласно полученным данным, 61% предпринимателей заявили о масштабировании своего бизнеса за последние три года.
74% украинских бизнесов выросли и подняли зарплаты в 2024 году (инфографика)
Четверть опрошенных подчеркнули, что их дела остались неизменными, в то время как только 15% подтвердили сокращение бизнеса.
«Способность украинских предпринимателей адаптироваться к таким сложным обстоятельствам поражает. Согласно нашей внутренней статистике, если в первые месяцы полномасштабного вторжения бизнес в Украине был практически парализован: треть предприятий работали частично и только 13% в полном объеме, то сегодня более 90% полностью возобновили свою деятельность».
говорит основатель бизнес-сообщества YBC Андрей Остапчук.

Персонал

Большинство предпринимателей отмечает, что наибольшие сокращения персонала имели место в первом полугодии 2022 года.
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Срез за три года демонстрирует, что вынужденно распрощались с сотрудниками 26% бизнесменов, в то время как более половины опрошенных нанимали новых работников.
Вместе с приростом численности возросла и оплата труда — 74% предпринимателей повысили зарплату сотрудникам в 2024-м.

Релокация

После февраля 2022 года 27% владельцев бизнеса рассматривали возможность релокации внутри Украины. Половина из них решилась на переезд. В то же время, почти 40% раздумывали о переезде в другие страны, но из них только каждый четвертый смог реализовать свой план.
Среди релокантов большинство представителей удаленных направлений: онлайн-продажи, консалтинг, IТ.
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Вызовы

Главным вызовом зимой 2022−2023 стали удары по энергетической системе. Менеджмент 89% компаний ощутил на себе последствия перебоев с электроснабжением.

Что влияет на работу

Главным фактором, влияющим на работу, 68% предпринимателей называют мобилизацию.
Следствием, по мнению 58% опрошенных, стал дефицит кадров. Сейчас обстрелы, отключения света и повышение налогов примерно с одинаковой долей занимают третье место.
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Прогнозы

В то же время, несмотря на проблемы, большинство бизнесменов с оптимизмом смотрят в будущее, ожидая стабилизации уже в этом году. Каждый пятый считает, что ситуация останется без изменений.
«Однако 67% украинских предпринимателей отметили свои положительные ожидания на этот год», — комментирует Андрей Остапчук. — Кроме того, 52% опрошенных надеются на окончание острой фазы войны уже в 2025 году".
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Справка Finance.ua:

  • Опрос был проведен с 14 по 23 января 2025 года среди владельцев украинских бизнесов — членов Young Business Club.
  • В анкетировании приняли участие 118 предпринимателей, работающих в торговле, консультировании, строительстве и других сферах. Бизнес-сообщество объединяет более 1092 участников в Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Одессе, Ивано-Франковске, Варшаве, Берлине и Лиссабоне.
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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