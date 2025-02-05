Заполненность вакансий в бизнесе всего 68%, нехватка персонала 32% — мнение эксперта — Finance.ua

Заполненность вакансий в бизнесе всего 68%, нехватка персонала 32% — мнение эксперта Сегодня 13:00 — Казна и Политика

Заполненность вакансий в бизнесе всего 68%, нехватка персонала 32% — мнение эксперта

В Украине значительный дефицит кадров, который будет только усиливаться. В ближайшие 5−7 лет придется привлекать работников из Бангладеш, Индии, Африки и Ближнего Востока.

Об этом сообщил доктор экономических наук Андрей Длигач.

Украинскому бизнесу не хватает более трех миллионов работников.

«Заполненность вакансий в бизнесе всего 68%. То есть 32% нехватка персонала. Это более трех миллионов. Эти два миллиона, которые формально безработные, отказываются переобучаться, переезжать, и ждут, пока к ним придет бизнес. Бизнес не придет», — отметил эксперт.

Что нужно сделать

По его словам, в Украине необходимо упростить трудоустройство, пересмотреть трудовое законодательство, обеспечить более легкий наем персонала, а также привлекать работников из других стран.

«Бангладеш, Индия, страны Африки, страны Ближнего Востока будут поставщиками человеческого ресурса для производственных, аграрных, логистических предприятий. Потому что нам действительно не хватит нескольких миллионов трудовых ресурсов в последующие 5−7 лет», — подытожил Длигач.

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УНІАН По материалам:

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