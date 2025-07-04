Рада готовит льготы для «белых» оружейных производителей — Finance.ua
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Рада готовит льготы для «белых» оружейных производителей

Казна и Политика
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Рада готовит льготы для «белых» оружейных производителей
Рада готовит льготы для «белых» оружейных производителей
Верховная Рада готовится рассмотреть пакет из четырех законопроектов под названием Defence City, направленных на поддержку и развитие оборонно-промышленного комплекса Украины.
Об этом сообщил народный депутат от фракции «Слуга Народа» Алексей Леонов, передает Судебно-юридическая газета.

Что предусматривают законопроекты

Законопроекты предусматривают реформирование налогового, таможенного и уголовного законодательства.
Депутаты предлагают создать перечень специализированных предприятий, которые будут работать по четким требованиям Минобороны.
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Такие компании будут освобождены от налога на недвижимость, земельного и экологического налогов, а также будут иметь таможенные преференции и государственную поддержку при экспорте продукции.

Оборонный потенциал Украины

По словам Леонова, оборонная промышленность Украины может производить продукцию более чем на $30 млрд, но сейчас это всего $9 млрд. Все из-за нехватки финансирования и ограниченных условий для иностранных партнеров.
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Какие компании смогут воспользоваться возможностью

Участие в Defence City смогут принять только те компании, у которых нет подозрений в коррупции и не сотрудничали со странами с сомнительной репутацией. По словам депутата, эти требования жесткие, но позволят сосредоточить государственную поддержку на действительно надежных производителях.
Сегодня почти 40% вооружения на фронте украинского производства. Мы должны его поддержать", — подчеркнул Леонов.
По материалам:
Судебно-юридична газета
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