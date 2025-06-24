Оборонная промышленность Украины может производить на $35 млрд ежегодно — Зеленский Сегодня 17:40 — Казна и Политика

Оборонная промышленность Украины может производить на $35 млрд ежегодно — Зеленский

Оборонная промышленность Украины способна производить вооружение более чем на 35 миллиардов долларов. Однако часть этого потенциала не реализуется из-за нехватки финансирования.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая на пленарном заседании Форума оборонных индустрий в рамках саммита НАТО, передает «Интерфакс-Украина».

По словам президента, сегодня украинские предприятия могут производить около 1000 видов продукции от традиционной артиллерии и бронетехники до современных беспилотников и ракет.

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«Наш оборонный производственный потенциал превысил 35 миллиардов долларов США. Но около 40 процентов этого потенциала не имеет должного финансирования», — отметил Зеленский.

В частности, Украина имеет возможность производить более 8 миллионов дронов разных типов в год, однако объемы финансирования позволяют выпускать гораздо меньше.

Президент подчеркнул, что россия финансирует войну не только за счет нефтяных доходов, но и с помощью Северной Кореи, Ирана и коррумпированных связей в ряде стран.

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Президент призвал международных партнеров активнее инвестировать в оборонную промышленность Украины, в частности, в совместное производство оружия.

«Все оружие, которое мы производим, станет частью новой, более мощной европейской системы обороны и безопасности», — подытожил он.

Напомним, из-за меньших объемов прямой помощи в виде оружия от международных партнеров Украина в этом году активнее финансирует закупки вооружения собственными силами. Для этого правительство готовится внести изменения в госбюджет на около 400 млрд грн.

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Ранее Зеленский сообщил , что в рамках программы Build with Ukraine летом будут подписаны договоренности о начале экспорта украинских военных технологий и открытии линий производства за рубежом.

Он добавил, что в 2025 году уже нашли 43 миллиарда долларов для финансирования оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и теперь Киев призывает партнеров выделять 0,25% своего ВВП на поддержку украинского ОПК.

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