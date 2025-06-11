Уряд планує збільшити витрати на оборону ще на 400 млрд грн: звідки візьмуть гроші — Finance.ua

Уряд планує збільшити витрати на оборону ще на 400 млрд грн: звідки візьмуть гроші Сьогодні 16:05 — Казна та Політика

Уряд планує збільшити витрати на оборону ще на 400 млрд грн: звідки візьмуть гроші

Через менші обсяги прямої допомоги у вигляді зброї від міжнародних партнерів Україна цього року активніше фінансує закупівлі озброєння власними силами. Для цього уряд готується внести зміни до держбюджету на близько 400 млрд грн.

Про це заявила народна депутатка, голова Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Роксолана Підласа.

Кошти планують залучити з кількох джерел:

перевиконання податкових і митних надходжень;

внутрішніх запозичень (ОВДП);

грантів від партнерів.

«За п’ять місяців податкова й митниця перевищили планові показники на 41 мільярд гривень. Усі ці додаткові надходження підуть на потреби оборони», — пояснила вона.

Читайте також Оборона на першому місці: три чверті бюджету України спрямували на військові потреби

Крім того, цього року Україна вже отримала грант на закупівлю озброєння від Великої Британії — приблизно 82 млрд грн. Це наразі єдині кошти партнерів, які можна використати безпосередньо на оборону. Також уряд планує збільшити обсяги внутрішніх запозичень.

Як зазначила Підласа, Міноборони швидко реагує на зміни на фронті та коливання у поставках зброї. У першій половині року на озброєння та боєприпаси вже укладено контракти на понад 300 млрд грн.

«Коли виникає пауза в постачанні, уряд оперативно шукає ресурси, щоб наші війська мали все необхідне. Зміни до бюджету будуть ухвалені до кінця серпня, і жодних перебоїв у забезпеченні військових не буде — як не було і в попередні роки», — наголосила вона.

Читайте також Україна витратила на оборону 765 млрд грн з початку 2025

За словами депутатки, про підвищення податків наразі не йдеться. Усі додаткові видатки будуть покриватися за рахунок вже згаданих джерел.

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко раніше заявляв , що уряд планує державний бюджет на 2026 рік на основі більш песимістичного сценарію — продовження війни протягом усього наступного року. Планування держбюджету ускладнюється через невизначеність розвитку подій.

Він також заявляв , що Кабінет міністрів найближчим часом звертатиметься до Верховної Ради з пропозицією перегляду державного бюджету на 2025 рік, оскільки фінансування на Збройні Сили не вистачає.

Водночас Національний банк України переконаний , що зараз немає ані потреби, ані підстав відкривати емісійний канал для покриття дефіциту держбюджету.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.