Скільки буде тривати війна: який альтернативний сценарій для бюджету — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Скільки буде тривати війна: який альтернативний сценарій для бюджету

Казна та Політика
54
Скільки буде тривати війна: який альтернативний сценарій для бюджету
Скільки буде тривати війна: який альтернативний сценарій для бюджету
Як заявив міністр фінансів Сергій Марченко, потреби бюджету України у видатках на оборону можуть збільшитися. Міністерство фінансів готує альтернативний сценарій на 2026 рік.
Про це повідомляє нардеп Олексій Гончаренко, який транслює засідання ВР у Youtube.
Читайте також
Також міністр повідомив, що Мінфін не встиг до 1 червня підготувати проєкт Бюджетної декларації на 2026−2028 роки.
За базовим сценарієм програми з МВФ Україна у 2026 році повинна скоротити дефіцит бюджету до 9,9% (з 19,4%), що означає скорочення видатків на сотні мільярдів.
Але завдяки переговорам ситуація покращилася.
«Але прагматично ми зараз готуємо два сценарії: базовий сценарій і альтернативний, який передбачає продовження бойових дій увесь період 2026 року», — сказав він.

Читайте також
Україна потребує додаткових видатків з бюджету на війну і у 2025 році.
Гроші на зброю
«На Збройні сили станом на зараз фінансування недостатньо через багато факторів. Тому будемо найближчим часом виходити з переглядом бюджету», — сказав він.
Нагадаємо, у квітні видатки загального фонду державного бюджету становили 329,9 млрд грн. Про це повідомили у Міністерстві фінансів України з посиланням на дані Державної казначейської служби.
Міністр наголосив, що оцінювати ситуацію на 2026 рік наразі дуже складно через постійну турбулентність. За його словами, настрій коливається від очікувань мирних домовленостей до побоювань нових масштабних атак.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems