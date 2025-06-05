Скільки буде тривати війна: який альтернативний сценарій для бюджету — Finance.ua

Скільки буде тривати війна: який альтернативний сценарій для бюджету Сьогодні 12:25 — Казна та Політика

Скільки буде тривати війна: який альтернативний сценарій для бюджету

Як заявив міністр фінансів Сергій Марченко, потреби бюджету України у видатках на оборону можуть збільшитися. Міністерство фінансів готує альтернативний сценарій на 2026 рік.

Про це повідомляє нардеп Олексій Гончаренко, який транслює засідання ВР у Youtube.

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Також міністр повідомив, що Мінфін не встиг до 1 червня підготувати проєкт Бюджетної декларації на 2026−2028 роки.

За базовим сценарієм програми з МВФ Україна у 2026 році повинна скоротити дефіцит бюджету до 9,9% (з 19,4%), що означає скорочення видатків на сотні мільярдів.

Але завдяки переговорам ситуація покращилася.

«Але прагматично ми зараз готуємо два сценарії: базовий сценарій і альтернативний, який передбачає продовження бойових дій увесь період 2026 року», — сказав він.

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Україна потребує додаткових видатків з бюджету на війну і у 2025 році.

Гроші на зброю

«На Збройні сили станом на зараз фінансування недостатньо через багато факторів. Тому будемо найближчим часом виходити з переглядом бюджету», — сказав він.

Нагадаємо, у квітні видатки загального фонду державного бюджету становили 329,9 млрд грн. Про це повідомили у Міністерстві фінансів України з посиланням на дані Державної казначейської служби.

Міністр наголосив , що оцінювати ситуацію на 2026 рік наразі дуже складно через постійну турбулентність. За його словами, настрій коливається від очікувань мирних домовленостей до побоювань нових масштабних атак.

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