У Мінфіні повідомили, скільки коштів надійшло до держбюджету у травні — Finance.ua

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У Мінфіні повідомили, скільки коштів надійшло до держбюджету у травні

Казна та Політика
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У Мінфіні повідомили, скільки коштів надійшло до держбюджету у травні
У Мінфіні повідомили, скільки коштів надійшло до держбюджету у травні
У травні 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 204,1 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів.
Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.
Надходження платежів від Державної податкової служби становили 121,4 млрд грн, в тому числі:
  • 45,4 млрд грн — податок на прибуток підприємств;
  • 30,1 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;
  • 21,4 млрд грн — податок на додану вартість (зібрано 36,9 млрд, відшкодовано — 15,5 млрд грн);
  • 15,2 млрд грн — акцизний податок;
  • 4,9 млрд грн — рентна плата.
Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 55,6 млрд грн.
Загалом за підсумками травня 2025 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 272,6 млрд грн податків, зборів та інших платежів.
Крім того, надійшло 47,4 млрд грн (станом на 29 травня) у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування.
За матеріалами:
Finance.ua
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