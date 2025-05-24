У Мінфіні розповіли, скільки коштів та на що витратили з бюджету від початку року — Finance.ua

У Мінфіні розповіли, скільки коштів та на що витратили з бюджету від початку року
У квітні видатки загального фонду державного бюджету становили 329,9 млрд грн.
Про це повідомили у Міністерстві фінансів України з посиланням на дані Державної казначейської служби.
Скільки витратили за січень-квітень
Зазначається, що від початку року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 1,2 трлн грн.
Це на 239,6 млрд грн, або на 25,3% більше проти аналогічного періоду минулого року.
Найбільшу частку видатків за чотири місяці 475,2 млрд грн (40,1%) — спрямовано на оплату праці з нарахуваннями, у тому числі 365,2 млрд грн — на грошове утримання військовослужбовців.
Порівняно з аналогічним періодом минулого року ці видатки зросли на 86,7 млрд грн, або на 22,3%.
На оплату товарів і послуг використано 160,4 млрд грн (13,5%), з них 83,9 млрд грн — для потреб ЗСУ та силових структур, а 50,2 млрд грн — на програму медичних гарантій.
На соціальне забезпечення витрачено 212,9 млрд грн (18%), що на 25,7 млрд грн або на 13,7% більше, ніж торік.
З цієї суми 74,2 млрд грн становить трансферт Пенсійному фонду, 33,7 млрд грн спрямовано на соціальний захист дітей, сімей та малозабезпечених громадян, а 20,7 млрд грн — на житлові субсидії та пільги.
Субсидії та трансферти підприємствам становили 163 млрд грн (13,7%), при цьому 149,2 млрд грн спрямовано на придбання товарів для ЗСУ, а 7,2 млрд грн — на забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва.
На обслуговування державного боргу витрачено 92,5 млрд грн (7,8%), що на 28 млрд грн або 43,4% більше, ніж торік, а на трансферти місцевим бюджетам — 53,9 млрд грн (4,5%), що на 3,1 млрд грн або 6,1% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.
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