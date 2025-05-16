Шмигаль допустив зміну бюджету через збільшення видатків на війну — Finance.ua
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Шмигаль допустив зміну бюджету через збільшення видатків на війну

Казна та Політика
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Шмигаль допустив зміну бюджету через збільшення видатків на війну
Шмигаль допустив зміну бюджету через збільшення видатків на війну
Україна знову може змінити державний бюджет через збільшення видатків на війну. Цього року також спостерігається скорочення допомоги від партнерів.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, під час години запитань до уряду у Верховній Раді. Трансляцію засідання Верховної Ради вів нардеп Олексій Гончаренко.
«Щодо додаткових коштів… Якщо така потреба виникне, ми звернемося до парламенту з відповідною пропозицією з визначенням відповідних джерел наповнення державного бюджету», — сказав він.
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Шмигаль нагадав, що минулого року у першому кварталі були значні затримки постачання зброї від партнерів, що призвело до вимушених витрат з бюджету, які не були враховані при плануванні.
«Цього року ситуація, на жаль, повторюється. Починаючи з першого кварталу у нас відбулося скорочення допомоги від деяких партнерів. Ми були вимушені взяти на себе додаткові закупівлі зброї і боєприпасів для ЗСУ, що потягнуло додаткові витрати», — сказав він.
За його словами, на даний момент всі витрати покриті. «Якщо в другому півріччі нам потрібні будуть кошти… ми звернемося до парламенту і обґрунтуємо всі джерела», — сказав Шмигаль.
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Раніше міністр фінансів України Сергій Марченко сказав, що військові видатки України цього року виявилися вищими, ніж закладено до державного бюджету.
Марченко поки що не готовий сказати, коли будуть зміни до бюджету, адже ситуація залишається досить непередбачуваною й нестабільною, особливо коли йдеться про військові витрати.
У Мінфіні вважають, що зможуть профінансувати військові витрати за рахунок перевиконання плану з мобілізації доходів, додав міністр, тому підвищувати податки не планують, сказав міністр.
За матеріалами:
РБК-Україна
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