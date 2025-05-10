Скільки коштів надійшло до держбюджету від бізнесу та міжнародних партнерів у квітні — Finance.ua

Скільки коштів надійшло до держбюджету від бізнесу та міжнародних партнерів у квітні
За квітень поточного року в державний бюджет України надійшло 244,3 мільярдів гривень внутрішніх ресурсів та 91 млрд грн зовнішніх надходжень.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Внутрішні ресурси. Митниця поповнила держбюджет на +53,2 млрд грн, від податкової надійшло +82,2 млрд грн, від продажу ОВДП поступило +45 млрд грн. Також Нацбанк перерахував в бюджет 63,9 млрд грн.
Щодо зовнішніх надходжень, то міжнародні партнери України в квітні перерахували $2,18 млрд, або 91 млрд грн, зокрема від ЄС поступило 1 євро млрд, Світовий банк направив $50 млн, Велика Британія — $1 млрд.
«Тобто квітень нам приніс 335,34 млрд грн», — підсумував депутат.
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