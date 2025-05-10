Скільки коштів надійшло до держбюджету від бізнесу та міжнародних партнерів у квітні — Finance.ua

Скільки коштів надійшло до держбюджету від бізнесу та міжнародних партнерів у квітні Сьогодні 09:13 — Казна та Політика

Скільки коштів надійшло до держбюджету від бізнесу та міжнародних партнерів у квітні

За квітень поточного року в державний бюджет України надійшло 244,3 мільярдів гривень внутрішніх ресурсів та 91 млрд грн зовнішніх надходжень.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Читайте також Держбюджет отримав понад 850 млрд гривень: основні джерела та структура надходжень

Внутрішні ресурси. Митниця поповнила держбюджет на +53,2 млрд грн, від податкової надійшло +82,2 млрд грн, від продажу ОВДП поступило +45 млрд грн. Також Нацбанк перерахував в бюджет 63,9 млрд грн.

Щодо зовнішніх надходжень, то міжнародні партнери України в квітні перерахували $2,18 млрд, або 91 млрд грн, зокрема від ЄС поступило 1 євро млрд, Світовий банк направив $50 млн, Велика Британія — $1 млрд.

Читайте також У квітні до загального фонду держбюджету надійшло 273,5 млрд грн

«Тобто квітень нам приніс 335,34 млрд грн», — підсумував депутат.

Великі статки не народжуються у безпеці. Вони створюються у періоди нестабільності — там, де бачать можливості лише одиниці. Ті, хто діє тоді, коли інші вагаються, формують нову реальність. Конференція Invest Talk Summit — подія для тих, хто мислить ширше і бачить глибше. 24 травня, Київ. Офлайн/Онлайн

Знижка на квитки 10% за промокодом: Finance

Дзеркало Тижня За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.