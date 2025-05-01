У квітні до загального фонду держбюджету надійшло 273,5 млрд грн — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У квітні до загального фонду держбюджету надійшло 273,5 млрд грн

Казна та Політика
26
У квітні до загального фонду держбюджету надійшло 273,5 млрд грн
У квітні до загального фонду держбюджету надійшло 273,5 млрд грн
За оперативними даними, у квітні 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 273,5 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів.
Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.
За підсумками квітня надходження платежів від Державної податкової служби становили 82,2 млрд грн, в тому числі:
  • 29,2 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;
  • 27,0 млрд грн — податок на додану вартість (зібрано 40,0 млрд, відшкодовано — 13,0 млрд грн);
  • 15,7 млрд грн — акцизний податок;
  • 5,5 млрд грн — податок на прибуток підприємств;
  • 3,5 млрд грн — рентна плата.
Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 53,2 млрд гривень.
Крім того, у квітні 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 63,9 млрд грн від НБУ, який відповідно до Закону України «Про Національний банк України» щорічно, після підтвердження його річної фінансової звітності зовнішнім аудитом та затвердження її Радою НБУ, перераховує до державного бюджету частину свого прибутку.
Іншим важливим джерелом доходів загального фонду державного бюджету у квітні цього року стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) в розмірі 69,2 млрд гривень.
Читайте також
У цілому, за оперативними даними, за підсумками квітня 2025 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 332,7 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Крім того, надійшло 48,4 млрд грн (станом на 29 квітня) у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems