Держбюджет отримав понад 850 млрд гривень: основні джерела та структура надходжень — Finance.ua
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Держбюджет отримав понад 850 млрд гривень: основні джерела та структура надходжень

Казна та Політика
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Держбюджет отримав понад 850 млрд гривень: основні джерела та структура надходжень
Держбюджет отримав понад 850 млрд гривень: основні джерела та структура надходжень
У квітні 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 274,7 млрд грн, а загалом до загального і спеціального фондів — 336,2 млрд грн податків, зборів та інших платежів.
Про це повідомляє Міністерство фінансів з посиланням на дані Державної казначейської служби.

Основні джерела надходжень у квітні:

  • ПДВ із ввезених товарів — 40,6 млрд грн;
  • ПДФО та військовий збір — 29,7 млрд грн;
  • ПДВ з вироблених в Україні товарів — 27,6 млрд грн (зібрано 40,6 млрд грн, відшкодовано — 13,0 млрд грн);
  • Акцизний податок — 24,2 млрд грн;
  • Податок на прибуток підприємств — 5,6 млрд грн;
  • Мито (ввізне/вивізне) — 4,0 млрд грн;
  • Рентна плата за користування надрами — 3,2 млрд грн.
Державна податкова служба перевиконала місячний розпис доходів на 114,3% (+10,4 млрд грн), тоді як митна служба недовиконала план — 92,0% (-4,6 млрд грн).

Додаткові надходження:

  • 63,9 млрд грн перерахував Національний банк України зі свого прибутку;
  • 69,2 млрд грн — міжнародна допомога (гранти).
Інфографіка: Мінфін
Інфографіка: Мінфін

Підсумки січня — квітня

За перші чотири місяці 2025 року до загального фонду держбюджету надійшло 856,3 млрд грн. Загальні доходи з урахуванням спецфонду склали 1 262,4 млрд грн.

Основні джерела надходжень:

  • ПДВ із ввезених товарів — 159,5 млрд грн;
  • ПДВ з українських товарів — 112,7 млрд грн (зібрано 168,2 млрд грн, відшкодовано — 55,5 млрд грн);
  • ПДФО та військовий збір — 107,2 млрд грн;
  • Податок на прибуток підприємств — 105,1 млрд грн;
  • Акциз — 84,2 млрд грн;
  • Мито — 16,5 млрд грн;
  • Рентна плата — 11,4 млрд грн.
Доходи від Нацбанку (у квітні) — 63,9 млрд грн, міжнародна допомога за 4 місяці — 167,0 млрд грн.
Виконання плану:
  • ДПС — 113,2% (+46,4 млрд грн)
  • ДМС — 97,1% (-6,2 млрд грн)
Інфографіка: Мінфін
Інфографіка: Мінфін

ЄСВ, запозичення і видатки бюджету

  • надходження ЄСВ (пенсійний та соцфонди): 202,9 млрд грн (у квітні — 54,9 млрд грн);
  • запозичення до загального фонду держбюджету: 604,0 млрд грн (104% плану):
— ОВДП — 154,0 млрд грн (із них 35,3 млрд грн у валюті);
— військові ОВДП — 77,3 млрд грн;
— зовнішні запозичення — 450,0 млрд грн (близько $10,8 млрд).
Серед зовнішніх джерел:
  • 293,0 млрд грн — позики в рамках механізму ULCM 221,0 млрд грн — макрофінансова допомога ЄС та 72,0 млрд грн — позика від Канади;
  • 221,0 млрд грн — макрофінансова допомога ЄС;
  • 72,0 млрд грн — позика від Канади;
  • 138,3 млрд грн — пільгова позика Ukraine Facility (ЄС);
  • 16,5 млрд грн — кошти від МВФ;
  • 2,1 млрд грн — позика МБРР (проєкт THRIVE).

Видатки бюджету:

  • касові видатки — 1 550,4 млрд грн, з них загальний фонд — 1 184,8 млрд грн;
  • погашення держборгу — 225,2 млрд грн (98,8% плану);
  • обслуговування боргу — 92,5 млрд грн (73,6% плану).
За матеріалами:
Finance.ua
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