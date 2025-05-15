Київ збільшує видатки на допомогу війську ще на 500 млн грн — Finance.ua

Київ збільшує видатки на допомогу війську ще на 500 млн грн Сьогодні 16:14 — Казна та Політика

Київ збільшує видатки на допомогу війську ще на 500 млн грн, Фото: kyivcity.gov.ua

Київрада має внести зміни до бюджету столиці, щоб кияни, чиє житло пошкоджене від обстрілів, могли на час відновлення їхніх будинків орендувати помешкання. Також депутати збільшать допомогу армії ще на 500 млн грн. Загалом це вже буде 6 млрд грн від початку 2025 року.

Про це мер столиці Віталій Кличко заявив на початку засідання Київради.

«Сьогодні Київрада має внести зміни до бюджету столиці та до міської цільової програми „Турбота“, щоб, зокрема, кияни, чиє житло пошкоджене від обстрілів, могли на час відновлення їхніх будинків орендувати помешкання. Також депутати мають розглянути зміни до програми „Захисник Києва“ і збільшити допомогу армії ще на 500 млн грн», — повідомив Кличко.

Він нагадав, що до цього, від початку року Силам безпеки та оборони Київ вже спрямував з бюджету міста 5,5 млрд грн.

Нагадаємо, раніше столиця збільшила розмір виплати мобілізованим киянам та молодшому медичному персоналу. За ініціативою мера Києва Віталія Кличка збільшено матеріальну допомогу від міста для мобілізованих киян до 50 тисяч гривень. Також до 3 тисяч гривень збільшено доплату від столиці медсестрам та санітарам.

3 квітня на пленарному засіданні п’ятої сесії Київської міської ради депутати проголосували за проєкт рішення, яке фактично підпорядковує Київську міську військову адміністрацію (КМВА) міському голові Віталію Кличку.

Цьогоріч у 4 рази зросла кількість киян — захисників та захисниць, які отримали часткову компенсацію за придбаний автомобіль, порівняно з минулим роком.

Раніше повідомлялося, що за минулий рік Київ виділив на допомогу силам оборони 10 млрд грн.

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