Столиця збільшує розмір виплати мобілізованим киянам та молодшому медичному персоналу (сума) — Finance.ua
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Столиця збільшує розмір виплати мобілізованим киянам та молодшому медичному персоналу (сума)

Казна та Політика
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Столиця збільшує розмір виплати мобілізованим киянам та молодшому медичному персоналу (сума)
Столиця збільшує розмір виплати мобілізованим киянам та молодшому медичному персоналу (сума)
За ініціативою мера Києва Віталія Кличка збільшено матеріальну допомогу від міста для мобілізованих киян до 50 тисяч гривень. Також до 3 тисяч гривень збільшено доплату від столиці медсестрам та санітарам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ мера столиці.
«Я ініціюю збільшення виплати одноразової матеріальної допомоги для мобілізованих киян із 30 тисяч грн до 50 тисяч грн. Ми передбачимо ці кошти у програмі «Захисник Києва», — повідомив Віталій Кличко.

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Також Київрада ухвалила рішення про підвищення суми допомоги молодшому медичному персоналу закладів охорони здоров’я столиці, які надають медичну та/або реабілітаційну допомогу.
«Нагадаю, вони отримують щомісячно від міста 2 тисяч грн. Ми ж пропонуємо збільшити виплату до 3 тисяч грн», — зазначив Віталій Кличко.
За матеріалами:
РБК-Україна
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