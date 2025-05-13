Київ виплачує ветеранам часткову компенсацію за придбане авто: як отримати кошти — Finance.ua

Київ виплачує ветеранам часткову компенсацію за придбане авто: як отримати кошти Сьогодні 20:01 — Особисті фінанси

Київ виплачує ветеранам часткову компенсацію за придбане авто: як отримати кошти

Цьогоріч у 4 рази зросла кількість киян — захисників та захисниць, які отримали часткову компенсацію за придбаний автомобіль, порівняно з минулим роком.

Про це повідомила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда.

«У 2025 році збільшилася кількість киян — захисників і захисниць, які отримали часткову компенсацію за придбаний автомобіль. За перші 4 місяці року цим правом скористалися вже 13 людей, тоді як минулого року всього 3. Компенсація від Києва тривалий час існувала лише формально через складну процедуру та надмірне регулювання законодавцем. Рік тому Віталій Кличко звернувся до прем’єр-міністра України з пропозицією спростити процедуру забезпечення автомобілями людей з інвалідністю, зокрема ветеранів війни», — сказала Хонда.

Вона додала, що паралельно за дорученням мера місто знайшло шляхи, як зменшити перелік необхідних документів, зокрема виключити повторне проходження медичної комісії киянами — захисниками та захисницями.

Цього року в міському бюджеті вже передбачили кошти на часткову компенсацію за придбаний автомобіль для захисників і захисниць.

«За потреби ми готові знайти додаткові ресурси для збільшення цієї суми. Наразі всі подані заявки задовольняються у повному обсязі», — додала Хонда.

Хто може отримати компенсацію

Часткова компенсація за придбаний автомобіль надається киянам, які отримали інвалідність I або II групи через ампутацію кінцівки чи її частини після 24 лютого 2022 року.

Одна з важливих умов отримання компенсації — бути зареєстрованим в Києві понад 1 рік.

Необхідні документи:

паспорт або ID-картка;

номер платника податків;

документи про інвалідність і поранення;

водійське посвідчення;

документи про покупку автомобіля;

номер соціального банківського рахунку — IBAN.

Документи подаються в копіях, але з собою потрібно мати й оригінали.

Можливі причини відмови:

відсутність реєстрації у Києві або реєстрація менше року тому;

неповний пакет документів;

невідповідність довідок.

Розмір компенсації

545 040 грн. Загалом за 3 роки місто компенсувало за цим напрямом 8,75 млн грн. Детальніше про послугу можна дізнатися за Розмір компенсації становить 180 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, на сьогодні це. Загалом за 3 роки місто компенсувало за цим напрямом 8,75 млн грн. Детальніше про послугу можна дізнатися за посиланням

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