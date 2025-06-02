Бюджет воєнного часу: Мінфін закладає на 2026 рік продовження війни — Finance.ua

Бюджет воєнного часу: Мінфін закладає на 2026 рік продовження війни Сьогодні 10:30 — Казна та Політика

Бюджет воєнного часу: Мінфін закладає на 2026 рік продовження війни

Міністерство фінансів України планує державний бюджет на 2026 рік на основі більш песимістичного сценарію — продовження війни протягом усього наступного року. Планування держбюджету ускладнюється через невизначеність розвитку подій.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час форуму Forbes Money, передає «Інтерфакс-Україна».

«З нашої точки зору краще закладати кошти на повний рік війни. Це дозволяє нам чіткіше планувати й уникнути звинувачень у недалекоглядності», — заявив він.

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Міністр визнав, що такий підхід може викликати негатив у суспільстві, однак з економічної точки зору саме таке планування є доцільним.

Фінансування на 2025 рік допоможе в 2026-му

Марченко нагадав, що влітку 2024 року країни G7 погодилися надати Україні $50 млрд через механізм ERA — за рахунок доходів від заморожених російських активів. Цих коштів вистачить не лише на 2025-й, а й частково на 2026 рік.

Міністр наголосив, що оцінювати ситуацію на 2026 рік наразі дуже складно через постійну турбулентність. За його словами, настрій коливається від очікувань мирних домовленостей до побоювань нових масштабних атак.

Завершення програми МВФ

Ще одним викликом для України є завершення програми розширеного фінансування МВФ, відкритої навесні 2023 року. Вона має завершитись у першому кварталі 2027-го. Це обмежує можливості України у фіскальній сфері.

У зв’язку з цим Україна веде переговори з міжнародними партнерами про забезпечення фінансування на 2026 рік і далі. Ідеться не лише про поставки зброї, а й про довгострокове фінансування української армії.

Нагадаємо, оцінка зовнішніх потреб на 2026 рік також становить близько $39 млрд. Наразі підтверджено лише приблизно половину цієї суми.

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У травні міністр фінансів України Сергій Марченко на зустрічі з партнерами запропонував Євросоюзу фінансувати ЗСУ та інтегрувати українську армію в оборонну структуру Європи. За його словами, це допоможе підвищити безпеку в Європі та дозволить Україні підтримати макрофінансову стабільність.

«Сьогодні українська армія забезпечує захист не лише України, але й усієї Європи. Навіть коли буде досягнуто тривалого миру, ключовий ризик для європейської безпеки з боку росії зберігатиметься. Українські військові мають досвід, якого не мають багато армій у світі, беручи участь у високотехнологічній війні проти потужного ворога», — заявляв тоді міністр.

Довідка Finance.ua:

після початку повномасштабної війни у 2022 році державний бюджет України щороку переглядається у бік збільшення. У 2025 році заплановано доходи на рівні 2,33 трлн грн (без урахування допомоги від партнерів) та видатки — 3,93 трлн грн.

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