Курс долара до 2028 року: які показники закладає уряд у бюджетну декларацію — Finance.ua

Курс долара до 2028 року: які показники закладає уряд у бюджетну декларацію Сьогодні 12:02 — Валюта

Курс долара до 2028 року: які показники закладає уряд у бюджетну декларацію

Міністерство фінансів України працює над проєктом бюджетної декларації на 2026−2028 роки. Документ базується на макроекономічному прогнозі, підготовленому Міністерством економіки в середині квітня.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що Кабінет Міністрів має затвердити бюджетну декларацію до 1 червня. За його оцінкою, до цього часу ще можливі зміни, але вони навряд чи будуть суттєвими.

Поки у проєкті фігурують такі орієнтовні значення середньорічного курсу гривні до долара США:

у 2025 році — 43,3 грн за долар (у грудні — 43,7 грн);

у 2026 році — 44,7 грн (у грудні — 44,8 грн);

у 2027 році — 45,2 грн (у грудні — 45,3 грн);

у 2028 році — 45,6 грн (у грудні — 45,8 грн).

Нагадаємо, раніше Железняк пояснював , що в бюджет не закладається курс, він є тільки в макропрогнозі. Майже ніколи цей курс не співпадає з реальною ситуацією. Він навів декілька причин, навіщо цей курс згадують в макропрогнозі:

треба порахувати, скільки прийде іноземної допомоги у гривні, скільки витрат буде на обслуговування боргу;

треба розрахувати доходи від митниці й акцизи, які в основному прямо залежать від курсу;

треба «прикинути» видатки, які теж завʼязані на імпорт.

Все це Мінфін рахує з запасом, тому дуже часто курс в макропрогнозі спеціально завищений, щоб перестрахуватися і погодити бюджет з партнерами, пояснював нардеп.

Аналітики інвесткомпанії Dragon Capital оновили валютний прогноз, знизивши очікуваний курс гривні на кінець 2025 року до 44 грн/дол. замість попередніх 45 грн/дол.

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