Курс долара до 2028 року: які показники закладає уряд у бюджетну декларацію — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Курс долара до 2028 року: які показники закладає уряд у бюджетну декларацію

Валюта
177
Курс долара до 2028 року: які показники закладає уряд у бюджетну декларацію
Курс долара до 2028 року: які показники закладає уряд у бюджетну декларацію
Міністерство фінансів України працює над проєктом бюджетної декларації на 2026−2028 роки. Документ базується на макроекономічному прогнозі, підготовленому Міністерством економіки в середині квітня.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.
Він зазначив, що Кабінет Міністрів має затвердити бюджетну декларацію до 1 червня. За його оцінкою, до цього часу ще можливі зміни, але вони навряд чи будуть суттєвими.

Актуальна інформація про курси валют в Україні 💸

Поки у проєкті фігурують такі орієнтовні значення середньорічного курсу гривні до долара США:
  • у 2025 році — 43,3 грн за долар (у грудні — 43,7 грн);
  • у 2026 році — 44,7 грн (у грудні — 44,8 грн);
  • у 2027 році — 45,2 грн (у грудні — 45,3 грн);
  • у 2028 році — 45,6 грн (у грудні — 45,8 грн).
Читайте також
Нагадаємо, раніше Железняк пояснював, що в бюджет не закладається курс, він є тільки в макропрогнозі. Майже ніколи цей курс не співпадає з реальною ситуацією. Він навів декілька причин, навіщо цей курс згадують в макропрогнозі:
  • треба порахувати, скільки прийде іноземної допомоги у гривні, скільки витрат буде на обслуговування боргу;
  • треба розрахувати доходи від митниці й акцизи, які в основному прямо залежать від курсу;
  • треба «прикинути» видатки, які теж завʼязані на імпорт.
Все це Мінфін рахує з запасом, тому дуже часто курс в макропрогнозі спеціально завищений, щоб перестрахуватися і погодити бюджет з партнерами, пояснював нардеп.
Аналітики інвесткомпанії Dragon Capital оновили валютний прогноз, знизивши очікуваний курс гривні на кінець 2025 року до 44 грн/дол. замість попередніх 45 грн/дол.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems