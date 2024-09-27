45 гривень за долар: Железняк пояснив, що означає курс в проєкті держбюджету-2025 — Finance.ua

45 гривень за долар: Железняк пояснив, що означає курс в проєкті держбюджету-2025 Сьогодні 08:02 — Валюта

45 гривень за долар: Железняк пояснив, що означає курс в проєкті держбюджету-2025

Згідно з проєктом бюджету, прогнозований обмінний курс на 2025 рік становить 45 гривень за долар США. Проте спрогнозувати точні значення курсу гривні неможливо.

Народний депутат Ярослав Железняк пояснив , як правильно розуміти цю цифру.

Він наголосив, що в бюджет не закладається курс, він є тільки в макропрогнозі. За його словами, майже ніколи цей курс не співпадає з реальною ситуацією.

«Цей курс закладається чиновниками під цифри державного бюджету», — пояснив нардеп.

«Для демонстрації зробив вам табличку, як прогноз співпадає з реальністю — коротко, майже ніяк. Раз в 10 років вгадують», — зазначив Железняк.

Депутат навів декілька причин, навіщо цей курс згадують в макропрогнозі:

треба порахувати, скільки прийде іноземної допомоги у гривні, скільки витрат буде на обслуговування боргу;

треба розрахувати доходи від митниці й акцизи, які в основному прямо залежать від курсу;

треба «прикинути» видатки, які теж завʼязані на імпорт.

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«Все це Мінфін рахує з запасом, тому дуже часто курс в макропрогнозі спеціально завищений, щоб перестрахуватися і погодити бюджет з партнерами. Тому, я дуже раджу, відноситись до курсу 45 грн за долар в наступному році дуже скептично. Правильна відповідь — ніхто не знає, який курс буде», — зазначив Железняк.

Нагадаємо, раніше економістка Центру економічної стратегії Олександра Мироненко зазначала , що Кабінет Міністрів заклав до проєкту державного бюджету на 2025 рік середньорічний курс 45 гривень за долар. Але зараз неможливо спрогнозувати, яким він буде. «Це припущення для бюджетних розрахунків, але ні уряд, ні НБУ не встановлюватиме курс на такому рівні своїми рішеннями. Тож, в дійсності, прогнозувати точні значення курсу гривні просто неможливо», — констатує економістка.

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