До бюджету-2025 закладений курс долара у 45 гривень: чому це не прогноз — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

До бюджету-2025 закладений курс долара у 45 гривень: чому це не прогноз

Валюта
89
До бюджету-2025 закладений курс долара у 45 гривень: чому це не прогноз
До бюджету-2025 закладений курс долара у 45 гривень: чому це не прогноз
Кабінет Міністрів заклав до проєкту державного бюджету на 2025 рік середньорічний курс 45 гривень за долар. Але зараз неможливо спрогнозувати, яким він буде.
Читайте також
«Це припущення для бюджетних розрахунків, але ні ані уряд, ані НБУ не встановлюватиме курс на такому рівні своїми рішеннями. Тож, в дійсності, прогнозувати точні значення курсу гривні просто неможливо», — констатує економістка Центру економічної стратегії Олександра Мироненко.
Нагадаємо, уряд заклав у проєкт бюджету на 2025 рік курс на рівні 45 грн/долар.
Заступник голови НБУ Юрій Гелетій заявив, що цей курс є виключно розрахунковим.
Читайте також
«Щодо курсу, закладеного до бюджету, то НБУ ніколи не прив’язується до цього показника, він виключно розрахунковий. Для нас має значення фактичний курс, який визначається ринком», — сказав він.
Гелетій зазначив, що у НБУ завжди говорять про те, що «завищений курс може призвести до завищених податків на імпорт, може дати змогу внаслідок конвертації збыльшити обсяг міжнародної допомоги в гривневому еквіваленті».
🥇 До речі, Україна багата і наповнена визначними й цікавими фактами та рекордами. Всі ці чудові досягнення просто неможливо вмістити на одній карті, але ми спробували щось показати:

Інтерактивна мапа економічних фактів та рекордів України

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.