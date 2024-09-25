До бюджету-2025 закладений курс долара у 45 гривень: чому це не прогноз — Finance.ua

До бюджету-2025 закладений курс долара у 45 гривень: чому це не прогноз Сьогодні 17:00 — Валюта

До бюджету-2025 закладений курс долара у 45 гривень: чому це не прогноз

Кабінет Міністрів заклав до проєкту державного бюджету на 2025 рік середньорічний курс 45 гривень за долар. Але зараз неможливо спрогнозувати, яким він буде.

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«Це припущення для бюджетних розрахунків, але ні ані уряд, ані НБУ не встановлюватиме курс на такому рівні своїми рішеннями. Тож, в дійсності, прогнозувати точні значення курсу гривні просто неможливо», — констатує економістка Центру економічної стратегії Олександра Мироненко.

Нагадаємо, уряд заклав у проєкт бюджету на 2025 рік курс на рівні 45 грн/долар.

Заступник голови НБУ Юрій Гелетій заявив, що цей курс є виключно розрахунковим.

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«Щодо курсу, закладеного до бюджету, то НБУ ніколи не прив’язується до цього показника, він виключно розрахунковий. Для нас має значення фактичний курс, який визначається ринком», — сказав він.

Гелетій зазначив, що у НБУ завжди говорять про те, що «завищений курс може призвести до завищених податків на імпорт, може дати змогу внаслідок конвертації збыльшити обсяг міжнародної допомоги в гривневому еквіваленті».

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