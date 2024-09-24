Курсові гойдалки: що буде з доларом на поточному тижні — Finance.ua

Курсові гойдалки: що буде з доларом на поточному тижні Сьогодні 16:02 — Валюта

Курсові гойдалки: що буде з доларом на поточному тижні

На валютному ринку України останніми тижнями спостерігалось невелике коливання курсу долара. Експерт прогнозує, що упродовж 24−29 вересня курсові гойдалки стануть ще помітнішими.

Деякі банки можуть виставити показники продажу американської валюти вище 42 гривень.

Про це інформує голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський.

Він прогнозує, що упродовж поточного тижня коридор коливань курсу буде 41,5−41,9 гривні.

У вівторок, 24 вересня, середній курс долара в українських банках становить 41,20 грн (купівля) та 41,70 (продаж). Готівковий курс — 41,67 (купівля) та 41,74 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,3567 грн.

Довідка Finance.ua:

За прогнозом члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, передає ТСН, у 2025 році населенню варто очікувати на значне знецінення гривні. На кінець поточного року середній курс буде 42,5 гривні, а вже наступного року він може вирости до 45 гривень.

Економіст Олег Гетьман прогнозує поступове зростання курсу долара до 42 грн до кінця року. НБУ контролює ситуацію на міжбанку, а золотовалютні резерви знаходяться на максимальному рівні.



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