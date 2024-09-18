Коли чекати на стрімке зростання курсу долара: прогноз економіста — Finance.ua

Коли чекати на стрімке зростання курсу долара: прогноз економіста Сьогодні 20:02 — Валюта

Коли чекати на стрімке зростання курсу долара: прогноз економіста

У наступному році американська валюта може здорожчати до 45 гривень. Ця подія не має спричинити стрімке зростання попиту на неї наразі.

Такий прогноз дав член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, передає ТСН.

За його словами, у 2025 році населенню варто очікувати на значне знецінення гривні. На кінець поточного року середній курс буде 42,5 гривні, а вже наступного року він може вирости до 45 гривень.

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«Але новина про те, що долар у наступному році, можливо, подорожчає до 45 гривень, не повинна вже зараз призвести до стрімкого зростання попиту на готівкову валюту. І, відповідно, до спекулятивного підвищення курсу, перш за все через обмежену купівельну спроможність більшості населення», — каже Пендзин.

У середу, 18 вересня, середній курс долара в українських банках становить 41,30 грн (купівля) та 41,80 (продаж). Готівковий курс — 41,70 (купівля) та 41,80 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,41 грн.

Довідка Finance.ua:

За прогнозами Міністерства економіки України, у державному бюджеті на 2025 рік закладено курс долара на рівні 45 гривень за $1.



Середній курс долара, який закладають у бюджети на 2025 рік керівники компаній-членів Європейської бізнес асоціації, складає 44 грн/долар.

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