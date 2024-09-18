Коли чекати на стрімке зростання курсу долара: прогноз економіста — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Коли чекати на стрімке зростання курсу долара: прогноз економіста

Валюта
56
Коли чекати на стрімке зростання курсу долара: прогноз економіста
Коли чекати на стрімке зростання курсу долара: прогноз економіста
У наступному році американська валюта може здорожчати до 45 гривень. Ця подія не має спричинити стрімке зростання попиту на неї наразі.
Такий прогноз дав член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, передає ТСН.
За його словами, у 2025 році населенню варто очікувати на значне знецінення гривні. На кінець поточного року середній курс буде 42,5 гривні, а вже наступного року він може вирости до 45 гривень.
Читайте також
«Але новина про те, що долар у наступному році, можливо, подорожчає до 45 гривень, не повинна вже зараз призвести до стрімкого зростання попиту на готівкову валюту. І, відповідно, до спекулятивного підвищення курсу, перш за все через обмежену купівельну спроможність більшості населення», — каже Пендзин.
У середу, 18 вересня, середній курс долара в українських банках становить 41,30 грн (купівля) та 41,80 (продаж). Готівковий курс — 41,70 (купівля) та 41,80 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,41 грн.

Довідка Finance.ua:

  • За прогнозами Міністерства економіки України, у державному бюджеті на 2025 рік закладено курс долара на рівні 45 гривень за $1.
  • Середній курс долара, який закладають у бюджети на 2025 рік керівники компаній-членів Європейської бізнес асоціації, складає 44 грн/долар.
Дізнавайтесь першими про курси валют на Finance.ua 💵
За матеріалами:
Телеграф
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.