Держбюджет: курс долара і заплановані зарплати українців від Кабміну у 2025 році — Finance.ua

Держбюджет: курс долара і заплановані зарплати українців від Кабміну у 2025 році Сьогодні 14:33 — Казна та Політика

Держбюджет: курс долара і заплановані зарплати українців від Кабміну у 2025 році

45 гривень за $1. За прогнозами Міністерства економіки України, у державному бюджеті на 2025 рік закладено курс долара на рівні

Такі дані є серед макропоказників у проєкті держбюджету, який оприлюднив голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев.

Водночас очікуваний курс долара на 2024 рік, як зазначено в документі, був 40,8 грн.

Прогноз фінансування держбюджету на наступний рік передбачає зниження дефіциту бюджету до 19,4% внутрішнього валового продукту (ВВП), що, як пишуть в уряді, відповідає показникам узгоджених з міжнародними партнерами.

Середньомісячна заробітна плата прогнозується на рівні 24 389 грн (очікувана середня зарплата у 2024 році — 20 581).

Довідка Finance.ua:

ситуація на валютному ринку в серпні була контрольованою, а курсові коливання — помірними та двосторонніми. Обсяг чистого продажу валюти НБУ знизився завдяки зменшенню попиту на іноземну валюту з боку клієнтів банків;

середня зарплата на ринку праці продовжує зростати. У серпні позначка збільшилася на +2,4% до 21,5 тис.



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