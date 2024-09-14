Держбюджет: курс долара і заплановані зарплати українців від Кабміну у 2025 році — Finance.ua
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Держбюджет: курс долара і заплановані зарплати українців від Кабміну у 2025 році

Казна та Політика
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Держбюджет: курс долара і заплановані зарплати українців від Кабміну у 2025 році
Держбюджет: курс долара і заплановані зарплати українців від Кабміну у 2025 році
За прогнозами Міністерства економіки України, у державному бюджеті на 2025 рік закладено курс долара на рівні 45 гривень за $1.
Такі дані є серед макропоказників у проєкті держбюджету, який оприлюднив голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев.
Водночас очікуваний курс долара на 2024 рік, як зазначено в документі, був 40,8 грн.
Держбюджет: курс долара і заплановані зарплати українців від Кабміну у 2025 році
Прогноз фінансування держбюджету на наступний рік передбачає зниження дефіциту бюджету до 19,4% внутрішнього валового продукту (ВВП), що, як пишуть в уряді, відповідає показникам узгоджених з міжнародними партнерами.
Середньомісячна заробітна плата прогнозується на рівні 24 389 грн (очікувана середня зарплата у 2024 році — 20 581).

Довідка Finance.ua:

  • ситуація на валютному ринку в серпні була контрольованою, а курсові коливання — помірними та двосторонніми. Обсяг чистого продажу валюти НБУ знизився завдяки зменшенню попиту на іноземну валюту з боку клієнтів банків;
  • середня зарплата на ринку праці продовжує зростати. У серпні позначка збільшилася на +2,4% до 21,5 тис.

Кредит до зарплати 👛

За матеріалами:
Finance.ua
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