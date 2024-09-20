Експерт спрогнозував, як змінюватиметься курс долара до кінця року — Finance.ua

Експерт спрогнозував, як змінюватиметься курс долара до кінця року Сьогодні 13:02 — Валюта

Експерт спрогнозував, як змінюватиметься курс долара до кінця року

Економіст Олег Гетьман прогнозує поступове зростання курсу долара до 42 грн до кінця року. НБУ контролює ситуацію на міжбанку, а золотовалютні резерви знаходяться на максимальному рівні.

За його словами, золотовалютні резерви наразі знаходяться на максимальному рівні і складають 43 млрд доларів.

«НБУ в режимі керованої гнучкості досить добре справляється на міжбанку і згладжує коливання, тож курс буде поступово прямувати до 42 на кінець року, і жодних несподіванок не очікується», — зазначив Гетьман.

Співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка у коментарі зазначила, що до кінця року, ймовірно, курс долара продовжить зростати. Загалом до 2025 року, за словами експертки, ціна долара може вирости приблизно на 2 гривні.

«Очікуваний ріст курсу долара до кінця року можна пояснити нестачею валюти на ринку, що зумовлено інфляційними ризиками та обмеженнями доступу до міжнародних ринків капіталу. Важливо, щоб уряд і Національний банк України вживали заходів для стабілізації фінансової системи та підвищення довіри інвесторів. На цьому етапі пріоритетом має бути забезпечення макроекономічної стабільності та підтримка вітчизняного бізнесу», — зазначила Олена Сосєдка.

Довідка Finance.ua:

Національний банк України вважає курс доларадо гривні, який уряд закладає в державний бюджет, виключно розрахунковим. Цей курс не впливає на рішення НБУ. Про це заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій. Гелетій зазначив, що у НБУ завжди говорять про те, що «завищений курс може призвести до завищених податків на імпорт, може дати змогу внаслідок конвертації збільшити обсяг міжнародної допомоги в гривневому еквіваленті».

Середній курс долара, який закладають у бюджети на 2025 рік керівники компаній-членів Європейської бізнес асоціації, складає 44 грн/долар. Про це свідчать результати опитування ЄБА «Прогнози бізнесу на 2025 рік».

УНН За матеріалами:

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