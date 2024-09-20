Експерт спрогнозував, як змінюватиметься курс долара до кінця року — Finance.ua

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Експерт спрогнозував, як змінюватиметься курс долара до кінця року

Валюта
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Експерт спрогнозував, як змінюватиметься курс долара до кінця року
Експерт спрогнозував, як змінюватиметься курс долара до кінця року
Економіст Олег Гетьман прогнозує поступове зростання курсу долара до 42 грн до кінця року. НБУ контролює ситуацію на міжбанку, а золотовалютні резерви знаходяться на максимальному рівні.
За його словами, золотовалютні резерви наразі знаходяться на максимальному рівні і складають 43 млрд доларів.
«НБУ в режимі керованої гнучкості досить добре справляється на міжбанку і згладжує коливання, тож курс буде поступово прямувати до 42 на кінець року, і жодних несподіванок не очікується», — зазначив Гетьман.
Співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка у коментарі зазначила, що до кінця року, ймовірно, курс долара продовжить зростати. Загалом до 2025 року, за словами експертки, ціна долара може вирости приблизно на 2 гривні.
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«Очікуваний ріст курсу долара до кінця року можна пояснити нестачею валюти на ринку, що зумовлено інфляційними ризиками та обмеженнями доступу до міжнародних ринків капіталу. Важливо, щоб уряд і Національний банк України вживали заходів для стабілізації фінансової системи та підвищення довіри інвесторів. На цьому етапі пріоритетом має бути забезпечення макроекономічної стабільності та підтримка вітчизняного бізнесу», — зазначила Олена Сосєдка.

Довідка Finance.ua:

  • Національний банк України вважає курс доларадо гривні, який уряд закладає в державний бюджет, виключно розрахунковим. Цей курс не впливає на рішення НБУ. Про це заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій. Гелетій зазначив, що у НБУ завжди говорять про те, що «завищений курс може призвести до завищених податків на імпорт, може дати змогу внаслідок конвертації збільшити обсяг міжнародної допомоги в гривневому еквіваленті».
  • Середній курс долара, який закладають у бюджети на 2025 рік керівники компаній-членів Європейської бізнес асоціації, складає 44 грн/долар. Про це свідчать результати опитування ЄБА «Прогнози бізнесу на 2025 рік».
За матеріалами:
УНН
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