Курс гривні у 2025: Dragon Capital оновила валютний прогноз на кінець року — Finance.ua

Курс гривні у 2025: Dragon Capital оновила валютний прогноз на кінець року Сьогодні 16:01 — Валюта

Курс гривні у 2025: Dragon Capital оновила валютний прогноз на кінець року

Аналітики інвесткомпанії Dragon Capital оновили валютний прогноз, знизивши очікуваний курс гривні на кінець 2025 року до 44 грн/дол. замість попередніх 45 грн/дол.

Про це свідчить інформація в оновленому макропрогнозі компанії на 2025 рік.

Зазначається, що в першому кварталі 2025 року Національний банк України дозволив зміцнення гривні щодо долара США на 1,4% — до 41,5 грн/дол., перервавши період поступової контрольованої девальвації. Як пояснили в НБУ, таке рішення було відповіддю на високу інфляцію, великі обсяги зовнішнього фінансування, глобальне послаблення долара США, а також сезонне зниження попиту на іноземну валюту.

З огляду на це аналітики Dragon Capital переглянули свій валютний прогноз. У компанії очікують, що вже у другому півріччі НБУ повернеться до поступового ослаблення гривні, коли інфляційний тиск почне знижуватися. Водночас через зростання обсягів зовнішньої фінансової допомоги експерти підвищили прогноз міжнародних резервів НБУ до $59 млрд (раніше — $41 млрд) та знизили очікуваний курс на кінець року до 44 грн/дол. США (раніше — 45 грн/дол.).

У Dragon Capital зазначають, що досягнення стійкого припинення вогню сповільнить девальвацію гривні у другому півріччі. Це буде пов’язано зі зменшенням відтоку приватного капіталу та покращенням платіжного балансу на тлі збереження зовнішньої підтримки.

Водночас аналітики вважають, що ключовими факторами курсової динаміки надалі залишаться обсяги міжнародної допомоги та приватного капіталу, оскільки торговельний дефіцит залишатиметься значним через структурні зміни в економіці.

Таблиця: Dragon Capital

Нагадаємо, 10 травня Національний банк помʼякшив валютні обмеження та почав реалізацію стимулюючої валютної лібералізації. Метою лібералізації є сприяння припливу додаткового капіталу в економіку України.

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