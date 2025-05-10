Нацбанк помʼякшує валютні обмеження — Finance.ua

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Нацбанк помʼякшує валютні обмеження

Казна та Політика
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Нацбанк помʼякшує валютні обмеження
Нацбанк помʼякшує валютні обмеження
З 10 травня Національний банк помʼякшив валютні обмеження та почав реалізацію стимулюючої валютної лібералізації.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
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Як зазначено у повідомленні, метою лібералізації є сприяння припливу додаткового капіталу в економіку України.
«Українські підприємства отримали можливість здійснювати окремі валютні операції понад встановлені обмеження в межах інвестиційного ліміту. Він дорівнює сумі коштів, залученій з 12 травня 2025 року у статутний капітал цих підприємств від іноземних інвесто», — повідомили у НБУ.
Окрім цього почала діяти низка інших пом’якшень:
  • розширюються можливості фінансування закордонних представництв українських компаній;
  • бізнес може здійснювати платежі, пов’язані із судовими процедурами щодо невиконання нерезидентами умов за імпортними та експортними контрактами;
  • збільшуються ліміти на розрахунки корпоративними картками за кордоном;
  • дозволяються окремі валютні операції на умовах «форвард»;
  • забезпечується можливість оплати консульських зборів на рахунки дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном;
  • запроваджується спрощений порядок відкриття будь-яких рахунків для військовослужбовців, а не лише поточних рахунків для отримання грошового забезпечення.
У Нацбанку також розповіли про деякі обмеження. Зокрема, регулятор заборонив банкам завершувати валютний нагляд за операцією з імпорту товарів у разі повернення нерезидентом імпортеру коштів у гривні з лоро-рахунків банків-нерезидентів.
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Також банк поширює щомісячний ліміт у 500 тис. грн на розрахунки за кордоном платіжними картками, відкритими українськими банками до рахунків в іноземній валюті, для оплати окремих видів послуг.
Історія знову повторюється: світ хитається, а майбутнє будують ті, хто не боїться нестабільності. Капітал примножується там, де інші бачать тільки страх. Ті, хто бачить можливість у хаосі, стають переможцями. 24 травня, Invest Talk Summit — конференція для тих, хто діє, коли інші вагаються.
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За матеріалами:
Finance.ua
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