Нацбанк помʼякшує валютні обмеження — Finance.ua

Нацбанк помʼякшує валютні обмеження Сьогодні 13:39 — Казна та Політика

Нацбанк помʼякшує валютні обмеження

З 10 травня Національний банк помʼякшив валютні обмеження та почав реалізацію стимулюючої валютної лібералізації.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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Як зазначено у повідомленні, метою лібералізації є сприяння припливу додаткового капіталу в економіку України.

«Українські підприємства отримали можливість здійснювати окремі валютні операції понад встановлені обмеження в межах інвестиційного ліміту. Він дорівнює сумі коштів, залученій з 12 травня 2025 року у статутний капітал цих підприємств від іноземних інвесто», — повідомили у НБУ.

Окрім цього почала діяти низка інших пом’якшень:

розширюються можливості фінансування закордонних представництв українських компаній;

бізнес може здійснювати платежі, пов’язані із судовими процедурами щодо невиконання нерезидентами умов за імпортними та експортними контрактами;

збільшуються ліміти на розрахунки корпоративними картками за кордоном;

дозволяються окремі валютні операції на умовах «форвард»;

забезпечується можливість оплати консульських зборів на рахунки дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном;

запроваджується спрощений порядок відкриття будь-яких рахунків для військовослужбовців, а не лише поточних рахунків для отримання грошового забезпечення.

У Нацбанку також розповіли про деякі обмеження. Зокрема, регулятор заборонив банкам завершувати валютний нагляд за операцією з імпорту товарів у разі повернення нерезидентом імпортеру коштів у гривні з лоро-рахунків банків-нерезидентів.

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Також банк поширює щомісячний ліміт у 500 тис. грн на розрахунки за кордоном платіжними картками, відкритими українськими банками до рахунків в іноземній валюті, для оплати окремих видів послуг.

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