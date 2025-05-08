НБУ відновлює вимоги до банків щодо оцінки ризиків та планування діяльності — Finance.ua

НБУ відновлює вимоги до банків щодо оцінки ризиків та планування діяльності Сьогодні 19:26

НБУ відновлює вимоги до банків щодо оцінки ризиків та планування діяльності

Національний банк відновлює окремі вимоги щодо оцінки банками кредитного ризику, підготовки планів відновлення діяльності та побудови системи управління ризиками для підвищення стійкості банківського сектору.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

«Національний банк у межах реалізації цілей, визначених Стратегією Національного банку України та Стратегією з розвитку кредитування, продовжує поступове відновлення дії тимчасово призупинених з початку запровадження воєнного стану вимог до банків», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з 1 жовтня 2025 року знову застосовуватимуться ознаки події дефолту боржника, пов’язані із внесенням суттєвих змін до умов кредитних договорів, включаючи реструктуризацію боргу.

Водночас ці ознаки не застосовуватимуться до реструктуризацій, проведених до 30 вересня 2025 року, якщо за такими договорами дотримано умови, встановлені Правилами роботи банків у зв’язку з введенням воєнного стану.

З 1 лютого 2026 року передбачається використання інформації з Кредитного реєстру НБУ під час оцінки ризику боржника, що сприятиме завершенню банками розпочатих реструктуризацій.

Також регулятор відновлює вимоги щодо управління проблемними активами, згідно з якими до 31 грудня 2025 року банки мають актуалізувати відповідну стратегію та оперативний план її реалізації.

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З 1 жовтня 2025 року відновлюються вимоги з актуалізації внутрішньобанківських документів щодо управління ризиками та здійснення стрес-тестування.

Системно важливі банки та банки, які є відповідальними особами банківських груп, оновлюватимуть плани відновлення діяльності щорічно, починаючи з 2025 року, а інші банки — один раз на два роки, починаючи з 2026 року.

Зазначені зміни затверджені постановою правління НБУ від 6 травня 2025 року № 52, більшість із них набирають чинності з 8 травня 2025 року.

Укрінформ За матеріалами:

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