НБУ пропонує змінити правила використання QR-коду для переказів — Finance.ua

НБУ пропонує змінити правила використання QR-коду для переказів Сьогодні 09:45 — Фінтех і Картки

НБУ пропонує змінити правила використання QR-коду для переказів

Національний банк України запропонував оновити правила формування та використання QR-кодів, які застосовуються для здійснення кредитових та миттєвих переказів.

Відповідний проєкт постанови опублікований для громадського обговорення.

Мета змін — зробити розрахунки через QR-коди зручнішими та уніфікувати способи передачі й обробки платіжних реквізитів. Нові правила повинні полегшити роботу всіх учасників платіжного ринку — від банків до платіжних сервісів.

Що саме пропонує НБУ:

1. Удосконалити вимоги до мобільних застосунків, зокрема:

обов’язкове розміщення сканера QR-кодів на головному екрані;

можливість передавати QR-код між застосунками;

уніфіковане візуальне оформлення (брендування).

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2. Оновити структуру даних QR-коду — розширити її новими полями та визначити, які реквізити не можна редагувати.

3. Впровадити нову версію формату QR-коду (версія 003), яка дозволяє зазначити тип переказу (звичайний, миттєвий або комбінований).

Нова структура QR-коду має забезпечити кращу взаємодію між користувачами та фінансовими сервісами, зменшити кількість помилок при здійсненні переказів і прискорити обробку платежів.

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