НБУ пропонує змінити правила використання QR-коду для переказів — Finance.ua

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НБУ пропонує змінити правила використання QR-коду для переказів

Фінтех і Картки
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НБУ пропонує змінити правила використання QR-коду для переказів
НБУ пропонує змінити правила використання QR-коду для переказів
Національний банк України запропонував оновити правила формування та використання QR-кодів, які застосовуються для здійснення кредитових та миттєвих переказів.
Відповідний проєкт постанови опублікований для громадського обговорення.
Мета змін — зробити розрахунки через QR-коди зручнішими та уніфікувати способи передачі й обробки платіжних реквізитів. Нові правила повинні полегшити роботу всіх учасників платіжного ринку — від банків до платіжних сервісів.
Що саме пропонує НБУ:
1. Удосконалити вимоги до мобільних застосунків, зокрема:
  • обов’язкове розміщення сканера QR-кодів на головному екрані;
  • можливість передавати QR-код між застосунками;
  • уніфіковане візуальне оформлення (брендування).
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2. Оновити структуру даних QR-коду — розширити її новими полями та визначити, які реквізити не можна редагувати.
3. Впровадити нову версію формату QR-коду (версія 003), яка дозволяє зазначити тип переказу (звичайний, миттєвий або комбінований).
Нова структура QR-коду має забезпечити кращу взаємодію між користувачами та фінансовими сервісами, зменшити кількість помилок при здійсненні переказів і прискорити обробку платежів.
За матеріалами:
Finance.ua
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