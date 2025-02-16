Як бізнесу приймати безготівкові платежі за допомогою QR-кодів — Finance.ua

Як бізнесу приймати безготівкові платежі за допомогою QR-кодів
Наразі понад 75% українців, які мають поточні рахунки в банках, можуть сканувати QR-коди для оплати товарів та послуг через мобільні платіжні застосунки. Водночас кількість користувачів постійно зростає.
Про це повідомила пресслужба Національного банку України.ʼ
Переваги QR-кодів
QR-код є зручним інструментом для бізнесу, адже у такий спосіб можна приймати платежі на власні рахунки за меншу собівартість порівняно з платіжними картками.
Використовуючи цей спосіб прийому платежів, не потрібно встановлювати платіжні термінали чи укладати додаткові договори з банками (чи іншими надавачами платіжних послуг).
Водночас платники можуть бути впевненими, що їхній платіж, ініційований за допомогою QR-коду, точно потрапить «за адресою». Адже реквізити не потрібно вводити вручну, що зменшує вірогідність помилки.
Реквізити для платежу автоматично заповнюватимуться з QR-коду, відсканованого за допомогою сканера платіжного застосунку.
У НБУ зауважили, для обміну реквізитами можна використовувати гіперпосилання — Deeplink.
Вони також формуються за єдиними правилами використання QR-коду, які раніше розробив Національний банк, та містять такий самий набір платіжних даних, як у QR-коді.
Як згенерувати QR-код
Згенерувати QR-код для оплати товарів та послуг можна:
- самостійно через сервіс генерування QR-кодів;
- через генератор QR-коду свого банку або іншого надавача платіжних послуг (якщо в них є така опція).
Нагадаємо, протягом 2024 року сумлінні платники податків додатково зареєстрували понад 101 тисячу РРО/ПРРО, що збільшило кількість фіскалізованих точок, де проводяться розрахунки за товари.
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