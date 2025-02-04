Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в 2024 становив $13,4 млрд — Finance.ua

Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в 2024 становив $13,4 млрд Сьогодні 12:24

Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в 2024 році становив 13,4 млрд доларів (7,1% від ВВП3) порівняно з 9,6 млрд доларів (5,4% від ВВП) у 2023 році.

Про це йдеться у повідомленні НБУ.

Розширення дефіциту відбулося за рахунок збільшення від’ємного сальдо торгівлі товарами, менших обсягів міжнародної допомоги та скорочення профіциту первинних доходів (за рахунок одночасного скорочення оплати праці та зростання виплати за інвестиційними доходами).

Водночас суттєво знизилися витрати подорожуючих та короткострокових мігрантів.

Без урахування реінвестованих доходів та грантів від міжнародних партнерів дефіцит становив 22,3 млрд доларів (у 2023 році — 18,0 млрд доларів).

У грудні 2024 року профіцит поточного рахунку становив 492 млн доларів (у грудні 2023 року дефіцит становив 875 млн доларів).

За операціями поточного рахунку без урахування реінвестованих доходів та грантів дефіцит становив 2,9 млрд доларів, у грудні 2023 року — 1,8 млрд доларів.

Експорт товарів і послуг збільшився на 9,4% (у 2023 році скоротився на 10,8%), тоді як їх імпорт збільшився на 3,0% (у 2023 році — на 7,1%).

У грудні 2024 року експорт товарів та послуг зменшився на 0,1% (у листопаді зріс на 11,3%), а їх імпорт зріс на 6,3% (у листопаді — на 9,8%).

Порівняно з попереднім місяцем експорт товарів та послуг скоротився на 1,6%, а їх імпорт збільшився на 15,1%.

Експорт товарів за рік збільшився на 12,1%, або на 4,2 млрд доларів, і становив 38,9 млрд доларів (у 2023 році скоротився на 15,2%).

Більше половини зростання було забезпечено експортом продовольчих товарів (зріс на 12,1%, у 2023 році скоротився на 5,9%) насамперед за рахунок зростання експорту зернових культур (на 13,4%), насіння олійних культур (на 20,3%) та продуктів харчової промисловості (на 14,8%).

Імпорт товарів за рік зріс на 8,1%, або на 5,2 млрд доларів, і становив 69,0 млрд доларів (у 2023 році зріс на 14,9%).

Енергетичний імпорт зменшився на 14,2% (у 2023 році — на 18,3%) за рахунок нафтопродуктів (на 12,9%) та природного газу (на 65%), натомість зростав імпорт вугілля (у 2,2 рази) та електроенергії (у 4,3 рази).

У цілому за 2024 рік зведений платіжний баланс був урівноважений: дефіцит становив лише 3 млн доларів; у 2023 році профіцит становив 9,5 млрд доларів.

Чисті залучення від МВФ у цілому за рік становили 2,9 млрд доларів (у 2023 році — 1,9 млрд доларів).

У грудні 2024 року профіцит зведеного платіжного балансу становив 3,1 млрд доларів (у грудні 2023 року — 1,1 млрд доларів).

Чисте залучення від МВФ становило 842 млн доларів (у грудні 2023 року — 466 млн доларів).

Станом на 01 січня 2025 року обсяг міжнародних резервів становив 43,8 млрд доларів, що забезпечує фінансування імпорту майбутнього періоду протягом 5,5 місяця.

Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу у 2023 році становив 9,8 млрд доларів (5,5% від ВВП) порівняно з профіцитом у 8,0 млрд доларів (5,0% від ВВП) у 2023 році.

За 2023 рік зведений платіжний баланс сформувався з профіцитом у 9,5 млрд доларів (у 2022 році дефіцит становив 2,9 млрд доларів).

Профіцит поточного рахунку платіжного балансу у 2022 році становив 8,6 млрд доларів (5,8% від ВВП) порівняно з дефіцитом у 3,9 млрд доларів (1,9% від ВВП) у 2021 році.

У цілому за 2022 рік зведений платіжний баланс сформувався з дефіцитом у 2,9 млрд доларів (у 2021 році профіцит становив 487 млн доларів).

Українські Новини За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.