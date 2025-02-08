В Україні платники податків зареєстрували майже 1 млн РРО/ПРРО — Finance.ua

В Україні платники податків зареєстрували майже 1 млн РРО/ПРРО Сьогодні 12:18 — Казна та Політика

В Україні платники податків зареєстрували майже 1 млн РРО/ПРРО

Протягом 2024 року сумлінні платники податків додатково зареєстрували понад 101 тисячу РРО/ПРРО, що збільшило кількість фіскалізованих точок, де проводяться розрахунки за товари.

Про це повідомили у Державній податковій службі.

Загалом в Україні вже зареєстровано понад 953 тисячі РРО/ПРРО.

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У Податковій наголошують, правильні розрахунки в роздрібній торгівлі забезпечують чесну конкуренцію, бюджетні надходження та захист прав споживачів.

Чому це важливо

Для споживачів — це гарантія безпеки покупки. Кожен може перевірити справжність чека онлайн в Електронному кабінеті.

Це вкрай актуально для інтернет-магазинів, адже фіскальний чек дозволяє підтвердити покупку та повернути товар за необхідності.

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Для бізнесу — полегшує контроль залишків товарів і дозволяє працювати в рівних та прозорих умовах без недобросовісної конкуренції.

Для держави — збільшення податків для фінансування важливих потреб. Насамперед йдеться про підтримку військових та надання соціальної допомоги громадянам.

Нагадаємо, реєстратор розрахункових операцій (РРО) мають використовувати більшість фізичних осіб-підприємців.

Якщо за законом ФОП повинен встановити пристрій, але не зробив цього, йому загрожує штрафна санкція. Проте деякі представники бізнесу звільненні від такого обов’язку.

Станом на 2025 рік обов’язок зареєструвати РРО лежить на:

підприємцях 2−4 груп;

ФОПах на загальній системі оподаткування

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