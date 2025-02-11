74% українських бізнесів виросли та підняли зарплати у 2024 році (інфографіка) — Finance.ua
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74% українських бізнесів виросли та підняли зарплати у 2024 році (інфографіка)

Особисті фінанси
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74% українських бізнесів виросли та підняли зарплати у 2024 році (інфографіка)
74% українських бізнесів виросли та підняли зарплати у 2024 році (інфографіка)
Незважаючи на виклики та невизначеність, українські підприємці продовжують працювати, сплачувати податки, підвищувати зарплати і навіть масштабуватися.
Про це йдеться в аналитиці Young Business Club, який провів опитування серед українських власників бізнесу.
Згідно з отриманими даними, 61% підприємців заявили про масштабування свого бізнесу за останні три роки.
74% українських бізнесів виросли та підняли зарплати у 2024 році (інфографіка)
Чверть опитаних наголосили, що їхні справи залишилися незмінними, тоді як тільки 15% підтвердили скорочення бізнесу.
«Здатність українських підприємців адаптуватися до таких складних обставин вражає. Згідно з нашою внутрішньою статистикою, якщо у перші місяці повномасштабного вторгнення бізнес в Україні був практично паралізований: третина підприємств працювали частково та лише 13% у повному обсязі, то сьогодні понад 90% повністю відновили свою діяльність».
говорить засновник бізнес-спільноти YBC Андрій Остапчук.

Персонал

Більша частина підприємців зазначає, що найбільші скорочення персоналу мали місце у першому півріччі 2022 року.
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Зріз за три роки демонструє, що вимушено прощалися зі співробітниками 26% бізнесменів, тоді як понад половина опитаних наймали нових працівників.
Разом з приростом чисельності зросла й оплата праці — 74% підприємців підвищили зарплату співробітникам у 2024-му.

Релокація

Після лютого 2022 року 27% власників бізнесу розглядали можливість релокації всередині України. Половина з них зважилася на переїзд. Водночас майже 40% розмірковували про переїзд до інших країн, але з них лише кожен четвертий зміг реалізувати свій план.
Серед релокантів більшість представників віддалених напрямків: онлайн-продажі, консалтинг, IТ.
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Виклики

Головним викликом взимку 2022−2023 стали удари по енергетичній системі. Менеджмент 89% компаній відчув на собі наслідки перебоїв з електропостачанням.

Що впливає на роботу

Головним фактором, що впливає на роботу, 68% підприємців називають мобілізацію.
Наслідком, на думку 58% опитаних, є дефіцит кадрів. Зараз обстріли, відключення світла та підвищення податків приблизно в однаковій частці посідають третє місце.
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Прогнози

Водночас, попри проблеми, більшість бізнесменів з оптимізмом дивляться в майбутнє, чекаючи на стабілізацію вже цього року. Кожен п’ятий вважає, що ситуація залишиться без змін.
«Проте 67% українських підприємців зазначили, що мають позитивні очікування на цей рік», — коментує Андрій Остапчук. — Крім того, 52% опитаних сподіваються на закінчення гострої фази війни вже у 2025-му".
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Довідка Finance.ua:

  • Опитування було проведено із 14 до 23 січня 2025 року серед власників українських бізнесів — членів Young Business Club.
  • В анкетуванні взяли участь 118 підприємців, які працюють у торгівлі, консультуванні, будівництві та інших сферах. Бізнес-спільнота об’єднує понад 1092 учасники в Києві, Львові, Харкові, Дніпрі, Одесі, Івано-Франківську, Варшаві, Берліні та Лісабоні.
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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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