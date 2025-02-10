Куди релокується український бізнес (інфографіка) — Finance.ua

Куди релокується український бізнес (інфографіка) Сьогодні 12:02

Куди релокується український бізнес (інфографіка)

Понад 11 тис. компаній релокувалися з одного регіону в інший торік. Переїзди компаній через війну за рік скоротилися на 18%. Також це на 25% менше, ніж до повномасштабного.

Про це повідомляє Опендатабот.

Чим займаються компанії і де розташовувались?

32% цих компаній займаються оптовою торгівлею, ще 6% - будівництвом. Замикають трійку компаній-мігрантів бізнеси, що проводять операції з нерухомістю — 4,8%.

Найбільше бізнесу покинуло Київ — 36,6% або 4 тис. компаній. Ще по 10% поїхало з Київської та Дніпропетровської областей.

Водночас ті самі регіони є найпопулярнішим місцем, куди переїжджає бізнес. 28% компаній зареєструвалися у Києві. Ще 11% релокувалися до Київської області, а 10% - до Дніпропетровської.

Найпопулярніші маршрути переїздів такі:

З Києва до Київської області — 775 компаній;

З Києва до Дніпропетровської області — 575;

З Київської області в Київ — 563.

Читайте також У «Дії» запрацювала нова послуга для бізнесу

Найбільшою компанією за доходом у 3 кварталі 2024 року, яка релокувалася, стала «ЗЕ.ТЕК» (6,7 млрд. грн), яка торгує газом. Торік вона поїхала з Рівненської області до Києва, але у 2025 році повернулася назад.

Компанія «Кворум-Нафта» (5,7 млрд. грн), яка виробляє паперову продукцію, релокувалася з Миколаївської області у Київ. А виробнича компанія «Золотий Дракон» (4 млрд грн доходу), яка займається оптовою торгівлею, переїхала з Вінницької області у Київ.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.