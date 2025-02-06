У «Дії» запрацювала нова послуга для бізнесу — Finance.ua

У «Дії» запрацювала нова послуга для бізнесу Сьогодні 14:30 — Особисті фінанси

У «Дії» запрацювала нова послуга для бізнесу

На порталі Дія в розділі «Бізнес» стала доступною послуга подання декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам охорони праці.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

«Проєкт єДозвіл реалізується Міністерством економіки України у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України та фінансується Європейським Союзом у межах проєкту EU4DigitalUA, що впроваджується FIIAPP», — сказано в повідомленні.

Ця послуга також залишається частиною комплексної публічної послуги «е-Підприємець». Раніше реєстрація цього документа могла тривати до 5 днів, а тепер подати його можна за лічені секунди онлайн.

Декларація відповідності матеріально-технічної бази — документ, який мають подавати до Держпраці підприємства, що оперують важкими машинами та механізмами. Через неправильне заповнення декларацій декому повертали документ, і процес доводилося починати спочатку.

В єДозволі подати неправильно оформлену декларацію неможливо. Алгоритм побачить помилку та вкаже при заповненні на неї, аби її одразу можна було виправити. Якщо система прийняла декларацію, повернень не буде.

Як отримати послугу:

2. Натисніть «Подати декларацію» та авторизуйтеся через КЕП або Дія.Підпис.

3. Заповніть форму, вказавши дані про бізнес та об’єкт.

4. Ознайомтесь із декларацією та підпишіть електронним підписом.

Нагадаємо, у «Дії» в першому кварталі 2025 року може з’явитись AI-асистент, який заслуховуватиме скарги громадян і переадресовуватиме їх до відповідних державних установ. До помічника можна буде звернутися голосом, адже він буде спроможний трансформувати голос в текст.

Цього року в застосунку «Дія» з’являться 10 нових революційних послуг та вдосконалюватимуться старі.

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