У «Дії» з’явиться AI-асистент, який прийматиме скарги громадян — Finance.ua

У «Дії» з’явиться AI-асистент, який прийматиме скарги громадян Сьогодні 10:15

У «Дії» з’явиться AI-асистент, який прийматиме скарги громадян

У «Дії» в першому кварталі 2025 року може з’явитись AI-асистент, який заслуховуватиме скарги громадян і переадресовуватиме їх до відповідних державних установ.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на презентації AI Center of Excellence.

«Ми працюємо над тим, щоб в „Дії“ з’явився такий певний помічник, який може використовувати мову AI, певний AI-агент, до якого ви можете звернутися, якщо у вас є проблема під час взаємодії з державою», — сказав він.

За словами Федорова, до помічника можна буде звернутися голосом, адже він буде спроможний трансформувати голос в текст. Після цього «Дія» визначить, у площині повноважень якого міністерства лежить розв’язання скарги або питання, і перенаправлятиме звернення.

Міністр додав, що поява в «Дії» голосового помічника очікується в першому кварталі 2025 року.

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Віцепрем’єр також повідомив, що у фокусі уваги Мінцифри є багато проєктів — від фанрейзингової платформи, найбільшого мовного медіа, до BrayOne, GovTech.

«Якщо говоримо про штучний інтелект, то тут ми також пішли з досить амбітним завданням. Ми поставили перед собою мету: до 2030 року ввійти до ТОП-3 країн світу за рівнем інтеграції та провадження AI-рішень», — сказав він, при цьому зазначивши, що не варто чекати появи в Україні конкурентів OpenAI або DeepSeek ще в 2025 році.

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