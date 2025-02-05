У «Дії» з’явиться AI-асистент, який прийматиме скарги громадян — Finance.ua
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У «Дії» з’явиться AI-асистент, який прийматиме скарги громадян

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У «Дії» з’явиться AI-асистент, який прийматиме скарги громадян
У «Дії» з’явиться AI-асистент, який прийматиме скарги громадян
У «Дії» в першому кварталі 2025 року може з’явитись AI-асистент, який заслуховуватиме скарги громадян і переадресовуватиме їх до відповідних державних установ.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на презентації AI Center of Excellence.
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«Ми працюємо над тим, щоб в „Дії“ з’явився такий певний помічник, який може використовувати мову AI, певний AI-агент, до якого ви можете звернутися, якщо у вас є проблема під час взаємодії з державою», — сказав він.
За словами Федорова, до помічника можна буде звернутися голосом, адже він буде спроможний трансформувати голос в текст. Після цього «Дія» визначить, у площині повноважень якого міністерства лежить розв’язання скарги або питання, і перенаправлятиме звернення.
Міністр додав, що поява в «Дії» голосового помічника очікується в першому кварталі 2025 року.
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Віцепрем’єр також повідомив, що у фокусі уваги Мінцифри є багато проєктів — від фанрейзингової платформи, найбільшого мовного медіа, до BrayOne, GovTech.
«Якщо говоримо про штучний інтелект, то тут ми також пішли з досить амбітним завданням. Ми поставили перед собою мету: до 2030 року ввійти до ТОП-3 країн світу за рівнем інтеграції та провадження AI-рішень», — сказав він, при цьому зазначивши, що не варто чекати появи в Україні конкурентів OpenAI або DeepSeek ще в 2025 році.
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За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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