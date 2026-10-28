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Уряд дозволив постраждалому бізнесу орендувати державне майно без аукціону

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Кабінет Міністрів спростив правила оренди державного та комунального майна для підприємств, які постраждали внаслідок російської агресії, а також для компаній і установ, що забезпечують роботу цифрової інфраструктури.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.
За його словами, підприємства, які постраждали через російську агресію, зможуть орендувати державні та комунальні приміщення без аукціону. Так бізнес швидше знаходитиме нові площі та відновлюватиме роботу.

Як спростять оренду для цифрової інфраструктури

«росія системно б’є по нашій цифровій інфраструктурі, зокрема по дата-центрах. Уряд вживає заходів, щоб захистити державні інформаційні ресурси та забезпечити безперебійну роботу електронних сервісів», — наголосив очільник уряду.
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Корецький повідомив, що надавачі хмарних послуг і послуг дата-центрів, державні органи та органи місцевого самоврядування, державні й комунальні підприємства та установи зможуть орендувати приміщення без аукціону, щоб оперативно розміщувати або релокувати обладнання.
Також уряд спрощує оренду для постачальників електронних комунікаційних мереж і послуг, які розміщують мережеву інфраструктуру.
За матеріалами:
Finance.ua
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